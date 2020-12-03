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Экс-полковник ГРУ: "Непотопляемый" Чубайс стал "отыгранной картой". Следом - Страшный суд

03 декабря 2020, 15:00  •  207 • Политика
Экс-сотрудник ГРУ Владимир Квачков считает, что "непотопляемый" Анатолий Чубайс стал "отыгранной картой". По мнению собеседника Царьграда, ушедшего в отставку топ-менеджера "вешать" уже как-то не хочется. Далее Чубайса ждёт только Страшный суд, уверен Квачков.
Президент России Владимир Путин накануне предложил назначить на пост главы "Роснано" зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова. Отставка Анатолия Чубайса в четверг была официально согласована.
Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков в разговоре с Царьградом отметил, что, безусловно, Чубайс - одиозная фигура, но свою роль "наноменеджер" уже сыграл.
"Это отыгранная карта. И, честно говоря, у меня даже к Чубайсу какое-то отношение… Его повесить-то надо, но уже вешать как-то не хочется, понимаете", - признался Квачков.
Он добавил, что было бы интересно, если бы прокуроры или следователи пообщались с экс-главой "Роснано", но дальнейшая судьба Чубайса уже не представляет никакого интереса.
"Это несчастные люди. Им отвечать за то, что они делают, на Страшном суде. А может, ещё и раньше", - считает Квачков.

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