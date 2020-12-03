Экс-полковник ГРУ: "Непотопляемый" Чубайс стал "отыгранной картой". Следом - Страшный суд

Президент России Владимир Путин накануне предложил назначить на пост главы "Роснано" зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова. Отставка Анатолия Чубайса в четверг была официально согласована.

Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков в разговоре с Царьградом отметил, что, безусловно, Чубайс - одиозная фигура, но свою роль "наноменеджер" уже сыграл.

"Это отыгранная карта. И, честно говоря, у меня даже к Чубайсу какое-то отношение… Его повесить-то надо, но уже вешать как-то не хочется, понимаете", - признался Квачков.

Он добавил, что было бы интересно, если бы прокуроры или следователи пообщались с экс-главой "Роснано", но дальнейшая судьба Чубайса уже не представляет никакого интереса.

"Это несчастные люди. Им отвечать за то, что они делают, на Страшном суде. А может, ещё и раньше", - считает Квачков.