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Экс-подполковник СБУ рассекретил британских наёмников на Украине: "Плотно обживают юг"

24 декабря 2021, 07:05  •  249 • Политика
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров рассекретил данные своего инсайдера о британских наёмниках, которые "прописались в Николаеве". Бывший силовик также рассказал о том, где и кого охраняют на Украине бойцы британской ЧВК.
О том, что на Украине работают британские наёмники, различные источники рассказывали и раньше. В том числе говорилось о британских инструкторах, которые натаскивают украинских солдат для войны в Донбассе. Экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассекретил ещё один момент, связанный с британскими наёмниками в Незалежной.
"Британцы, которые плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве", - сообщил бывший подполковник со ссылкой на собственные источники информации.
В частности, Прозоров уточнил, что здесь на авиабазу "регулярно приходят борта из Альбиона".
В разговоре с "РИА Новости" бывший украинский силовик отметил, что, по имеющимся у него данным, эти британские наёмники задействованы в строительстве военно-морской базы в Очакове - охраняют и грузы, и самолёты, и строителей.
Однако точное количество бойцов британской ЧВК он уточнить затруднился, пояснив, что у него нет таких данных.
Ранее, напомним, руководитель ИА News Front Константин Кнырик в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на канале "Россия" сообщил, что подразделение украинских неонацистов "Азов" и есть продолжение американской ЧВК. "Техника, вооружение, бронемашины у них из Чехии. Бойцы "Азова" ездят по миру выполнять задачи американской ЧВК", - уточнил журналист.

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