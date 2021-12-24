Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров рассекретил данные своего инсайдера о британских наёмниках, которые "прописались в Николаеве". Бывший силовик также рассказал о том, где и кого охраняют на Украине бойцы британской ЧВК.

О том, что на Украине работают британские наёмники, различные источники рассказывали и раньше. В том числе говорилось о британских инструкторах, которые натаскивают украинских солдат для войны в Донбассе. Экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассекретил ещё один момент, связанный с британскими наёмниками в Незалежной.

"Британцы, которые плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве", - сообщил бывший подполковник со ссылкой на собственные источники информации.

В частности, Прозоров уточнил, что здесь на авиабазу " регулярно приходят борта из Альбиона".

В разговоре с " РИА Новости" бывший украинский силовик отметил, что, по имеющимся у него данным, эти британские наёмники задействованы в строительстве военно-морской базы в Очакове - охраняют и грузы, и самолёты, и строителей.

О днако точное количество бойцов британской ЧВК он уточнить затруднился, пояснив, что у него нет таких данных .