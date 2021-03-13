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Экс-подполковник СБУ предал гласности зверства украинского добробата

13 марта 2021, 09:10  •  406 • Украина

Украинский карательный батальон «Шахтёрск» («Торнадо») был расформирован в сентябре 2014 года, несмотря на поражения ВСУ, котлы и прямую угрозу со стороны ополчения Донбасса войти в Мариуполь.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» рассказал перешедший на сторону России сотрудник центрального аппарата СБУ подполковник Василий Прозоров.

«Батальон «Шахтёрск» расформировали. Представляете, сентябрь 2014 года самое обострение, чуть ли ополченцы Мариуполь не взяли, там, котлы изваринские, иловайские, и тут расформировывают «Шахтёрск», который как раз действует на южном приморском фланге. Его просто расформировывают.

Представляете, что они натворили, что их в такое тяжелое время МВД, господин Аваков расформировывает? Причем, обсуждался этот вопрос на уровне совещания у президента Украины. Представляете, что они творили?» – заявил Прозоров.

Далее экс-сбушник поделился личными впечатлениями от данной нацистской группировки.

«Касаясь «Шахтёрска», я лично был свидетелем, когда они остановили машину в вечернее время. Это лето 2014 года, то есть, это берег Азовского моря, базы отдыха, много людей выезжало покупаться, а вечером обратно в город. Они остановили машину, в которой ехал мужчина с молодой девушкой. Девушка – официантка одного из ресторанов мариупольских. Остановили за городом на трассе, мужчину вытащили из машины, надели на голову мешок, сказали, что у него георгиевская ленточка и привезли его в Мариуполь на аэродром в «библиотеку» (нелегальная тюрьма СБУ – ред.) То есть откуда мы это узнали? «Библиотека» была в моём ведомстве, конкретно в моём.

Начали расспрашивать мужчину, он рассказал про это всё. Принялись искать машину, искать девушку, телефонов никаких нет, никто не отвечает, найти машину не можем. Она потом всплыла через несколько месяцев или в Житомирской, или в Винницкой области под «левыми» номерами, но vin-код, номер шасси, номер двигателя попались, но никуда она не делась.

А девушка пропала, и буквально под конец ротации милиционеры местные, как бы сводка пришла, что выявлен труп молодой девушки в камышах. Там, где речка Кальмиус впадает в Азовское море. Нашли её со следами изнасилования, издевательств всяких, изуродовали её, в общем. Ну вот, это как бы батальон «Шахтёрск», – рассказал Прозоров.


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