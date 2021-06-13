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Экс-офицер СБУ сдал своих, ставших чужими: В России готовят диверсии

13 июня 2021, 20:35  •  186 • Политика
Украина стала базой для нацистов со всего мира, где они получают боевой опыт для диверсий на территории других стран, включая Россию, о чём сообщил экс-офицер СБУ Василий Прозоров.
Бывший офицер антитеррористического центра СБУ Василий Прозоров полагает, что Украина готовит диверсии на территории России. Впрочем, подобные диверсии могут быть реализованы и на территории других стран мира, ведь сегодня Украина - это база для нацистов из разных точек земного шара, пояснил позицию Прозоров.
В частности, Василий Прозоров высказался о подготовке нацистов на базе украинского полка "Азов". Причём, по словам спикера, он своими глазами видел манёвры:
"Я видел достаточно много иностранных граждан, которые там проходили службу, подготовку, - подчеркнул экс-офицер СБУ в беседе с радио Sputnik. - Все они отличались откровенно националистическими и даже нацистскими взглядами".
Вполне вероятно, что речь может идти о чём-то глобальном - своего рода международном движении нацистов, продолжил Прозоров. И Украина просто стала центром притяжения для преступников, где они запасаются боевым опытом. Возвращаясь домой после подготовки в "Азове", такие бойцы могут совершить преступление, считает спикер. Они "могут стать точками аккумуляции протестных движений или вооружённого сопротивления".
Наконец, Прозоров добавил, что боевиков того же "Правого сектора"* готовили именно для атак на территории России. Причём операции планировались при участии Министерства обороны Украины и Главного управления разведки, говорит Прозоров. Бойцов "Сектора" выбрали, поскольку украинцев крайне сложно отличить от русских и они вызывают меньше подозрений, добавил экс-офицер СБУ. В результате украинскими службами было решено "готовить боевые группы, делая упор на людей, которые хорошо говорят по-русски и могут сойти за своих в регионах России".
*"Правый сектор" - экстремистская организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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