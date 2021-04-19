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Экс-офицер СБУ рассказал о причастности США к военным преступлениям в Донбассе
19 апреля 2021, 17:40 • 168 • Политика
Расследователь раскрыл информацию о причастности военных США к боевым действиям армии Украины против народа Донбасса.
Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров в своём Telegram-канале раскрыл факты причастности американцев к военным преступлениям украинских войск в Донбассе.
- рассказал автор.
По его данным, американские наёмники участвуют в боевых действиях и причастны к военным преступлениям добробатов против мирного населения Донбасса.
Прозоров утверждает, что Пентагон использует ВСУ в своих интересах, раскрывается деятельность США в зоне гражданской войны на Украине, рассказывается о тайных визитах делегаций из США в Донбасс.
- отмечает автор канала.
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