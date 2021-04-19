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Экс-офицер СБУ рассказал о причастности США к военным преступлениям в Донбассе

19 апреля 2021, 17:40  •  168 • Политика
Расследователь раскрыл информацию о причастности военных США к боевым действиям армии Украины против народа Донбасса.
Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров в своём Telegram-канале раскрыл факты причастности американцев к военным преступлениям украинских войск в Донбассе.
По официальным данным, США участвуют только в подготовке представителей силовых структур Украины на полигонах вдалеке от зоны боевых действий. Однако я могу заверить вас, что американская поддержка выходит далеко за пределы тренировочных функций и осуществляется непосредственно в зоне конфликта,
- рассказал автор.
По его данным, американские наёмники участвуют в боевых действиях и причастны к военным преступлениям добробатов против мирного населения Донбасса.
Прозоров утверждает, что Пентагон использует ВСУ в своих интересах, раскрывается деятельность США в зоне гражданской войны на Украине, рассказывается о тайных визитах делегаций из США в Донбасс.
Стоит задаться вопросом: просто ли США закрывают глаза на зверства и покрывают преступления украинских силовиков и тех же добробатов? Или весь этот ужас творится с их подачи?
- отмечает автор канала.

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