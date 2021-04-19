Расследователь раскрыл информацию о причастности военных США к боевым действиям армии Украины против народа Донбасса.

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров в своём Telegram-канале раскрыл факты причастности американцев к военным преступлениям украинских войск в Донбассе.

По официальным данным, США участвуют только в подготовке представителей силовых структур Украины на полигонах вдалеке от зоны боевых действий. Однако я могу заверить вас, что американская поддержка выходит далеко за пределы тренировочных функций и осуществляется непосредственно в зоне конфликта,

- рассказал автор.

По его данным, американские наёмники участвуют в боевых действиях и причастны к военным преступлениям добробатов против мирного населения Донбасса.

Прозоров утверждает, что Пентагон использует ВСУ в своих интересах, раскрывается деятельность США в зоне гражданской войны на Украине, рассказывается о тайных визитах делегаций из США в Донбасс.

Стоит задаться вопросом: просто ли США закрывают глаза на зверства и покрывают преступления украинских силовиков и тех же добробатов? Или весь этот ужас творится с их подачи?

- отмечает автор канала.