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Экс-офицер назвал число прошедших через пыточные камеры СБУ в Мариуполе

29 июля 2021, 07:35  •  249 • Украина

«Это не тюрьма — просто две холодильные камеры, где ресторан аэропорта держал свои продукты».

Экс-офицер СБУ Василий Прозоров заявил в интервью RT, что готов рассказать в ЕСПЧ о тайной тюрьме, устроенной украинскими военными в аэропорту Мариуполя, — так называемой библиотеке:

«Это промышленные холодильники 3 × 5 м и 2 × 3 м. Это железные камеры. Они, естественно, не работали. Это были просто комнаты с серьёзной железной дверью. И в этих комнатах содержали людей, которых задерживали украинские силовики.

Летом 2014 года за месяц около 200 [человек] прошли через «библиотеку». Кто-то на несколько часов попадал, кто-то сидел там пять суток. Она функционировала до меня и после. Насколько я знаю, ещё в 2018 году она работала».

Ранее Россия подала жалобу в отношении Украины, обвинив её в нарушении Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Москва также обвинила Киев в крушении рейса МН17.

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