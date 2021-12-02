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Экс-нардеп Украины раскрыл причину заинтересованности Зеленского в войне с Россией

02 декабря 2021, 12:55  •  153 • Политика
Фото: Stefanie Loos / dpa / www.globallookpress.com
Главе Незалежной выгодно развязать конфликт
Украинские государственные деятели на постоянной основе тиражируют тему возможного боевого столкновения с Российской Федерацией. По мнению бывшего народного депутата украинского государства Олега Царева, они делают это неспроста – война с нашей страной весьма выгодна для украинского главнокомандующего Владимира Зеленского.
"С одной стороны, конечно, Зеленский заинтересован в войне с Россией", – сообщил Царев в беседе журналистом интернет-издания "Общественная служба новостей".
Эксперт пояснил, что сейчас главнокомандующий незалежных находится в очень сложной ситуации. Рейтинги президента продолжают падать, кроме того, на Украине не прекращается война некоторых политиков с олигархами. Более того, действия Зеленского вызывают неудовольствие у западных кураторов.
В таких сложных обстоятельствах вооруженный конфликт с Россией был бы на руку Зеленскому, передает слова Царева издание "Свободная пресса". Война отвлекла бы на себя все внимание украинского общества и игроков международной арены. Тогда глава незалежных мог бы надеть маску защитника страны и консолидировать вокруг себя украинцев.
При этом Царев отметил, что с начала конфликта украинские вояки серьезно продвинулись в своем совершенствовании боевых навыков. Армия ВСУ стала значительно сильнее, заключил бывший депутат Верховной рады.
К слову, недавно еще один украинский экс-парламентарий Александр Журавко заявил, что история с госпереворотом была придумана Зеленским из-за того, что его загнали в угол.

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