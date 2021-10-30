Экс-нардеп призвал Украину с помощью «Нептуна» потопить Черноморский флот РФ

Украине необходимо серьёзно заняться выпуском ракетных комплексов «Нептун», чтобы противостоять России, и в этом противостоянии «потопить» её Черноморский флот.Такое мнение выразил экс-депутат Верховной Рады VIII созыва от «Народного фронта» Арсения Яценюка, командир роты в батальоне «Айдар» Игорь Лапин в эфире канала «Апостроф».Он отметил, что поставки американских комплексов Javelin и турецких беспилотников Bayraktar TB2 позволяют приостановить войну на востоке страны и сосредоточиться на усилении вооружённых сил.«Потому что Путин же нас в покое не оставит, давайте будем откровенны. Он не для того начинал Крым и Донбасс, понимаете? Нам сегодня необходимо строить корабли или запускать систему "Нептун", которая может потопить Черноморский флот», — сказал Лапин.Он считает, что Украина создавать свой флот будет «долго и нудно», и всё равно не сможет противостоять РФ. Поэтому вместо этого ей требуются «как минимум с запасом 70 ракетных комплексов».Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина должна направить свои ракеты на Москву. Глава президентской фракции в Раде Давид Арахамия раскритиковал заявление Арестовича, сообщив, что у Украины ракет нет, и посоветовал Арестовичу, сначала сделать, а потом говорить.