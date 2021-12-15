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Экс-нардеп переплюнул Зеленского и Порошенко в оценке мощи ВСУ

15 декабря 2021, 06:40  •  111 • Политика
Экс-нардеп Верховной рады Павел Жебривский в эфире украинского телеканала заявил, что даже одной бригады ВСУ якобы хватит для того, чтобы "расколошматить" все венгерские войска. В своей оценке мощи и возможностей украинской армии политик переплюнул даже президентов Украины - бывшего и действующего.
"Только одна 128-я бригада фактически расколошматит все венгерские войска (цитата по РИА Новости)", - что называется, на голубом глазу заявил экс-нардеп Верховной рады, бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире "4 канала".
По мнению политика, якобы именно из-за этого в Закарпатье и перекрыты границы. Экс-нардеп также высказался о том, что власти Венгрии, мол, хорошо знают о сильных позициях Незалежной в данном регионе, а политика Будапешта в отношении Киева якобы не оставляет людей равнодушными.
Надо сказать, в своей оценке мощи и возможностей ВСУ Жебривский переплюнул даже хвастливые заявления президентов Украины - бывшего (Петра Порошенко) и действующего (Владимира Зеленского).
Предшественник Зеленского на посту главы государства, ссылаясь на Global Firepower, считал украинскую армию "самой сильной на Европейском континенте среди вооружённых сил стран, не входящих в НАТО".
Зеленский же на днях в своём поздравлении с днём вооружённых сил Украины высказался о том, что украинская армия, якобы, способна "сломать любые захватнические планы врага". Однако и тот и другой политик скромно умолчали о повальном дезертирстве, мародёрстве и случаях суицида в частях ВСУ.

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