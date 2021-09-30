Экс-нардеп о скандале с газом из России: "Венгрия отыгралась по полной программе. Нагло и жёстко"

Бывший нардеп Верховной рады Тарас Чорновол прокомментировал газовый скандал, возникший после подписания Венгрией контракта на поставку газа из России в обход Украины. По его мнению, "реакция Венгрии вообще наглая и очень странная", а сама она отыгралась по полной программе", причём, как считает политик, поступила "нагло и жёстко".

Ранее "Газпром" и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. При этом поставка "голубого топлива" будет идти в обход Украины - 3,5 миллиарда кубометров топлива в год планируется пустить через Сербию, а ещё миллиард - через Австрию. Договор вступает в силу уже с 1 октября.

Отмечается, что этот контракт гарантирует Венгрии стабильные поставки и диверсифицирует их маршруты. Ожидаемо в Киеве весьма нервно отреагировали на это соглашение между Россией и Венгрией, посчитав его ущербным для отношений между Будапештом и Киевом. В Венгрии же указали Украине на то, что "никто не имеет права вмешиваться" в решения суверенного государства в сфере энергетики.

"О том, что сделка может быть в обход Украины, было известно заранее, но этого почему-то не заметили ни в Нафтогазе, ни в Министерстве экономики, ни в МИДе", - отреагировал на контракт политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший нардеп Верховной рады Тарас Чорновол в своей статье для издания "Главред".

По его мнению, "реакция Венгрии вообще наглая и очень странная, потому что они заявляют, что Украина посмела сунуть нос в её внутренние дела, которыми являются её определенные коммерческие обязательства".

Политик уверен, что в данном случае "Венгрия отыгралась по полной программе" и прямым текстом высказался за то, чтобы после такого "провала" с транзитом газа отправить в отставку главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. Аналитик посчитал все договоренности украинского министра с венгерским коллегой "абсолютным блефом и "липой".

"Настолько нагло и жёстко они (венгры - ред.) не вели себя даже тогда, когда происходило перетягивание каната по поводу образовательного закона", - заявил экс-нардеп, оценив венгерскую дипломатию, как "наступательную" и заявив, что Будапешт, якобы, постоянно вмешивался "во всё, начиная от языкового и образовательного законодательства и заканчивая жёсткими протестами и угрозами по поводу разделения избирательных мажоритарных округов на Закарпатье".

В целом же, бывший нардеп винит в случившемся… Россию. Считая именно её инициатором того, чтобы нанести ущерб Украине. Будапешт же по версии Чорновола, просто на это, мол, "повёлся". При этом бывший нардеп ловко умалчивает о том, что ранее Киев на днях сделал провокационное заявление о транзите газа из России в Европу, угрожая срывом поставок "голубого топлива". Ожидаемо, что на фоне подобного заявления европейские страны начали подстраховываться в преддверии зимы и наступления отопительного сезона.