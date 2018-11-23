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Экс-начальника ЦСКА взяли под арест

23 ноября 2018, 21:39  •  87 • В России

В пятницу Московский гарнизонный военный суд арестовал на два месяца экс-начальника ЦСКА Михаила Барышева.

Полковника обвинили в суде по трем эпизодам получения взяток (по ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму 23,5 миллиона рублей.

"Сумма закупок для организации игр составила около 250 млн рублей, сумма взяток и мошеннических действий составила 23,5 млн рублей", - уточнил следователь в суде.

Барышев заявил, на суде, что его "оговорили", и стал отрицать все обвинения в свой адрес.

"Внес значительный вклад в развитие российских вооруженных сил, а именно создал молодежную организацию "Юнармия", руководил проведением выборов президента России на военной базе в Сирии", - перечислил полковник свои заслуги.

По версии следствия, взятки Барышев получал в 2016 году, будучи одним из организаторов III Всемирных игр военнослужащих в Сочи. Он получал их от разных частных компаний за победу в тендерах на поставки услуг и товаров, требовавшихся для организации состязаний.

Под это уголовное дело ранее попали и предприниматели, которые платили взятки и ряд посредников, через которых они передавали деньги экс-начальнику ЦСКА. В деле фигурирует бывший замначальника армейского клуба Андрей Хамазин и экс-начальник автомобильной службы этого учреждения Юрий Муханов.

Ранее в интернете появилась информация о миллионах, которые тратил на себя Барышев. Она основывалась на данных из взломанной электронной почты Барышева.

Читатели блогов удивлялись тому, как российский полковник Барышев может позволить себе отдых в 5-звездочных отелях, летать бизнес-классом, арендовать яхты и частные самолеты.

Позже Хамазин заявит о том, что полученные им от предпринимателей взятки предназначались Барышеву.

Полковнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщала "КП", за свои 40 лет полковник Барышев сделал стремительную карьеру. После окончания Тверского суворовского училища и Московского высшего общевойскового командного училища, он оканчивает курсы Военной академии Генерального штаба и получает распределение в центр Москвы. В 154-й батальон Почетного караула Отдельного комендантского полка. В августе 2009 года становится его командиром. Там обзаводится связями — без его бойцов не проходит ни одно государственное мероприятие на высшем уровне. У него была записная книжка, в которой были отмечены дни рождения людей, чьи фамилии звучат на обложках газет и журналов. Почетный караул комендантского полка желали видеть на многих мероприятиях столицы. В 2012 году Барышев стал сотрудником центрального аппарата Федеральной службы охраны, в 2014 году занял должность ФАУ ЦСКА, а в июле 2017 года стал начальником управления по работе с личным составом Вооруженных сил России.

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