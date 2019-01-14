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Экс-министра обороны Украины заподозрили в госизмене «в пользу России»

14 января 2019, 20:24  •  87 • Украина
Генпрокуратура Украины заподозрила бывшего министра обороны страны Дмитрия Саламатина в «государственной измене в пользу России».
 
РИА Новости
 

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, Саламатин подозревается в «завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путём злоупотребления своим служебным положением и совершении государственной измены в интересах Российской Федерации».

Также его подозревают в подрыве обороноспособности Украины путём совершения умышленных действий, направленных на вытеснение страны с мировых рынков оружия «в пользу России».

Ранее Соломенский суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть дело о сговоре Юрия Луценко с его первым заместителем Дмитрием Сторожуком, чтобы получить неправомерную выгоду.

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