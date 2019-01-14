|
Экс-министра обороны Украины заподозрили в госизмене «в пользу России»
14 января 2019, 20:24 • 87 • Украина
Генпрокуратура Украины заподозрила бывшего министра обороны страны Дмитрия Саламатина в «государственной измене в пользу России».
РИА Новости
Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
По его словам, Саламатин подозревается в «завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путём злоупотребления своим служебным положением и совершении государственной измены в интересах Российской Федерации».
Также его подозревают в подрыве обороноспособности Украины путём совершения умышленных действий, направленных на вытеснение страны с мировых рынков оружия «в пользу России».
Ранее Соломенский суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть дело о сговоре Юрия Луценко с его первым заместителем Дмитрием Сторожуком, чтобы получить неправомерную выгоду.
Подпишитесь на нас
87
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 января 2019, 05:39
|
12 января 2019, 03:39
|
09 января 2019, 20:24
|
08 января 2019, 08:39
|
11 января 2019, 21:09
|
12 января 2019, 19:54
|
08 января 2019, 16:39