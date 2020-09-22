Экс-министр в прямом эфире разоблачил уничтожающих за "конвертик" Украину. Ругани не сдержал

Весьма эмоциональной получилась беседа в прямом эфире между ведущими программы "Прайм" на телеканале "112 Украина" и экс-министром транспорта и связи Украины Евгением Червоненко.

Последний не сдерживал эмоций, рассуждая о том, как планомерно за "конвертики" уничтожают Украину.

"Конвертик ближе к долгу, душе, чем служение стране", - подчеркнул бывший министр, отметив, что это не зависит от того, каких взглядов придерживается тот или иной политик.

Возмутился Червоненко и тем, на что готовы идти провластные структуры за "пятёрку" в конвертике.

"5000 долларов - это достойная зарплата. Высочайшая на Западе, - отметил экс-министр. - У нас это умение жить погубит страну".

А после обратился к тому, как в Киеве своими решениями убивают нацию, сообщив о проблемах с лечением того же туберкулёза.

"Это планомерное уничтожение нации. Потому что нация бедная, а если туберкулёз не лечить, он переходит в резистентную форму, - обратил внимание политик. - То есть не существует для бедных антибиотиков, которыми лечат".

Указал он и на проблемы в психиатрии, напомнив о высокой статистике суицидов, что даже несравнима, по его мнению, с ковидными смертями.

"Какой коронавирус?! - изумился экс-министр. И не удержался, ругнулся в прямом эфире адрес властей: - Эти твари, они за деньги продадут нацию, народ, независимо от национальности".