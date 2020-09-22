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Экс-министр в прямом эфире разоблачил уничтожающих за "конвертик" Украину. Ругани не сдержал
22 сентября 2020, 04:45 • 93 • В мире
Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в прямом эфире местного телеканала, не сдерживая эмоций, разоблачил тех, кто "планомерно уничтожает" страну и украинскую нацию. Напомнил о тех, кому "конвертик" душе ближе, служению стране. А власти, ругнувшись, назвал "тварями".
Весьма эмоциональной получилась беседа в прямом эфире между ведущими программы "Прайм" на телеканале "112 Украина" и экс-министром транспорта и связи Украины Евгением Червоненко.
Последний не сдерживал эмоций, рассуждая о том, как планомерно за "конвертики" уничтожают Украину.
"Конвертик ближе к долгу, душе, чем служение стране", - подчеркнул бывший министр, отметив, что это не зависит от того, каких взглядов придерживается тот или иной политик.
Возмутился Червоненко и тем, на что готовы идти провластные структуры за "пятёрку" в конвертике.
"5000 долларов - это достойная зарплата. Высочайшая на Западе, - отметил экс-министр. - У нас это умение жить погубит страну".
А после обратился к тому, как в Киеве своими решениями убивают нацию, сообщив о проблемах с лечением того же туберкулёза.
"Это планомерное уничтожение нации. Потому что нация бедная, а если туберкулёз не лечить, он переходит в резистентную форму, - обратил внимание политик. - То есть не существует для бедных антибиотиков, которыми лечат".
Указал он и на проблемы в психиатрии, напомнив о высокой статистике суицидов, что даже несравнима, по его мнению, с ковидными смертями.
"Какой коронавирус?! - изумился экс-министр. И не удержался, ругнулся в прямом эфире адрес властей: - Эти твари, они за деньги продадут нацию, народ, независимо от национальности".
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