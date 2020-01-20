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Экс-министр ушел в Совбез, "оборонкой" займётся Хренин: В Минске не увидели противоречий в решении Лукашенко
20 января 2020, 22:39 • 57 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвёл перестановке в силовом блоке. Как сообщают местные СМИ, глава республики назначит министра обороны Андрея Равкова госсекретарём Совбеза страны. А освободившуюся должность главы военного ведомства по распоряжению Лукашенко займет генерал-майoр Виктор Хренин, который был командующим войсками Западного оперативного командования. В Минске считают, что глава страны произвел плановую кадровую ротацию.
В силовом блоке Белоруссии были произведены кадровые назначения. В частности, на пост госсекретаря Совета безопасности республики занял экс-министр обороны Андрей Равков.
Это решение было принято в связи с уходом бывшего секретаря Совбеза страны Станислава Зася в Организацию Договора о коллективной безопасности.
Как заявил лидер страны Александр Лукашенко, комментируя перестановки: "Мы люди вoенные, время непростое". В то же время, на пост ушедшего в Совбез министра был назначен генерал-майoр Виктор Хренин, который до этого был командующим Западного оперативного командования.
Лукашенко подчеркнул, что принял решение о перестановках в силовом блоке с расчетом на то, чтобы силовой блок, в котором армия является ключевым элементом, был организованным.
"Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать - ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.
При этом, по словам белорусского политолога Алексея Дзерманта, ничего неординарного не произошло - ротация плановая.
"Никаких кардинальных изменений в оборонной политике не будет, потому что это люди взаимозаменяемые", - подчеркнул он.
По его словам, назначение в Совбез Равкова также было ожидаемым - не с позиции персоналий, а с позиции назначения силовика.
"Совбез Белоруссии возглавляет военный. Он позволяет балансировать структурам органов безопасности и силовиков. Поэтому ничего экстраординарного я не вижу", - приводит его слова НСН.
Напомним, что в декабре 2019-го Лукашенко подписал новый план обороны Белоруссии и концепцию развития вооруженных сил страны на десять лет вперед. Согласно документам, республика сохраняет статус "донора безопасности", а в случае внешней агрессии армия должна не только отразить ее, но также нанести противнику неприемлемый ущерб. Кроме того, в новом плане обороны уделено больше внимания вопросам дестабилизации ситуации внутри Белоруссии.
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