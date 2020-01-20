Экс-министр ушел в Совбез, "оборонкой" займётся Хренин: В Минске не увидели противоречий в решении Лукашенко

В силовом блоке Белоруссии были произведены кадровые назначения. В частности, на пост госсекретаря Совета безопасности республики занял экс-министр обороны Андрей Равков.

Это решение было принято в связи с уходом бывшего секретаря Совбеза страны Станислава Зася в Организацию Договора о коллективной безопасности.

Как заявил лидер страны Александр Лукашенко, комментируя перестановки: "Мы люди вoенные, время непростое". В то же время, на пост ушедшего в Совбез министра был назначен генерал-майoр Виктор Хренин, который до этого был командующим Западного оперативного командования.

Лукашенко подчеркнул, что принял решение о перестановках в силовом блоке с расчетом на то, чтобы силовой блок, в котором армия является ключевым элементом, был организованным.

"Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать - ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

При этом, по словам белорусского политолога Алексея Дзерманта, ничего неординарного не произошло - ротация плановая.

"Никаких кардинальных изменений в оборонной политике не будет, потому что это люди взаимозаменяемые", - подчеркнул он.

По его словам, назначение в Совбез Равкова также было ожидаемым - не с позиции персоналий, а с позиции назначения силовика.

"Совбез Белоруссии возглавляет военный. Он позволяет балансировать структурам органов безопасности и силовиков. Поэтому ничего экстраординарного я не вижу", - приводит его слова НСН.

Напомним, что в декабре 2019-го Лукашенко подписал новый план обороны Белоруссии и концепцию развития вооруженных сил страны на десять лет вперед. Согласно документам, республика сохраняет статус "донора безопасности", а в случае внешней агрессии армия должна не только отразить ее, но также нанести противнику неприемлемый ущерб. Кроме того, в новом плане обороны уделено больше внимания вопросам дестабилизации ситуации внутри Белоруссии.