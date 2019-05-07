Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что Россия смогла создать целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса из-за прекращения военно-технического сотрудничества с украинской стороной.

«Скажем, отказ поставлять двигатели для вертолётов — это должно было погубить целую отрасль, но на самом деле Россия создала собственную отрасль производства вертолётных двигателей», — отметил он.

По его словам, отказ Киева поставлять России силовые установки для боевых кораблей должен был «подкосить всё строительство флота в России». Бывший министр подчеркнул, что в итоге такое решение только задержало сдачу кораблей на «год-другой» и Россия создала собственное производство двигателей.

При этом Суслов считает, что российская сторона потратила «огромные усилия на то, чтобы это компенсировать».

«И они смогли это сделать, а мы не смогли», — заявил он.

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