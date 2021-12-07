|
Экс-министр Украины заявил, что договор с МВФ похоронит надежды Зеленского на переизбрание
07 декабря 2021, 06:40 • 62 • Политика
Бывший глава Министерства экономики Украины Виктор Суслов рассказал, как новые договорённости с МВФ отразятся на президенте Владимире Зеленском.
Экономику Украины ждёт удар, причиной которого станет новое соглашение Киева и МВФ. Об этом политик рассказал в эфире украинского телеканала UkrLive. При этом надежды Зеленского на переизбрание будут похоронены.
Речь идёт о предоставлении Киеву нового кредита в сумме порядка $700 млн. Как заявил Зеленский, деньги нужны стране для восстановления экономики и преодоления последствий пандемии коронавируса.
По словам Суслова, условия нового договора с МВФ обязывают Украину с мая следующего года продавать от 40-50% всего добываемого в стране газа на бирже с равным доступом для всех покупателей, а с 2024 года - весь объём добытого газа. В конечном итоге это приведёт к тому, что у Киева не останется выбора, кроме как закупать голубое топливо по ещё более высоким ценам.
Ранее украинский экономист Виктор Скаршевский объяснил, почему сотрудничество Киева с МВФ является, по сути, продажей суверенитета.
Подпишитесь на нас
62
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 декабря 2021, 01:35
|
04 декабря 2021, 08:40
|
01 декабря 2021, 12:25
|
01 декабря 2021, 15:55
|
04 декабря 2021, 22:05
|
03 декабря 2021, 05:50
|
03 декабря 2021, 00:00