Экс-министр Украины заявил, что договор с МВФ похоронит надежды Зеленского на переизбрание

Бывший глава Министерства экономики Украины Виктор Суслов рассказал, как новые договорённости с МВФ отразятся на президенте Владимире Зеленском.

Экономику Украины ждёт удар, причиной которого станет новое соглашение Киева и МВФ. Об этом политик рассказал в эфире украинского телеканала UkrLive. При этом надежды Зеленского на переизбрание будут похоронены.

Речь идёт о предоставлении Киеву нового кредита в сумме порядка $700 млн. Как заявил Зеленский, деньги нужны стране для восстановления экономики и преодоления последствий пандемии коронавируса.

По словам Суслова, условия нового договора с МВФ обязывают Украину с мая следующего года продавать от 40-50% всего добываемого в стране газа на бирже с равным доступом для всех покупателей, а с 2024 года - весь объём добытого газа. В конечном итоге это приведёт к тому, что у Киева не останется выбора, кроме как закупать голубое топливо по ещё более высоким ценам.

Ранее украинский экономист Виктор Скаршевский объяснил, почему сотрудничество Киева с МВФ является, по сути, продажей суверенитета.