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Экс-министр Украины заявил, что договор с МВФ похоронит надежды Зеленского на переизбрание

07 декабря 2021, 06:40  •  62 • Политика
Бывший глава Министерства экономики Украины Виктор Суслов рассказал, как новые договорённости с МВФ отразятся на президенте Владимире Зеленском.
Экономику Украины ждёт удар, причиной которого станет новое соглашение Киева и МВФ. Об этом политик рассказал в эфире украинского телеканала UkrLive. При этом надежды Зеленского на переизбрание будут похоронены.
Речь идёт о предоставлении Киеву нового кредита в сумме порядка $700 млн. Как заявил Зеленский, деньги нужны стране для восстановления экономики и преодоления последствий пандемии коронавируса.
По словам Суслова, условия нового договора с МВФ обязывают Украину с мая следующего года продавать от 40-50% всего добываемого в стране газа на бирже с равным доступом для всех покупателей, а с 2024 года - весь объём добытого газа. В конечном итоге это приведёт к тому, что у Киева не останется выбора, кроме как закупать голубое топливо по ещё более высоким ценам.
Ранее украинский экономист Виктор Скаршевский объяснил, почему сотрудничество Киева с МВФ является, по сути, продажей суверенитета.

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