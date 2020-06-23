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Экс-министр Украины: «Россию никогда не победить»

23 июня 2020, 09:25  •  174 • В России

Любопытное явление отмечается в украинском общественном мнении об отношениях Киева и Москвы.

С одной стороны, среди политиков и военных можно увидеть и услышать «ястребов», грозящих России быстрым разгромом ее армии, ракетными ударами, захватом Крыма и призывающих к прорыву танков незалежной аж на Красную площадь.

С другой стороны, все чаще звучат трезвоумные мысли и выводы, которые остужают этот милитаристский маразм с призывами о военном походе на москалей. Вот и на днях в эфире телеканала «112 Украина» бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко заявил, что у Киева нет шансов одолеть Москву в случае войны.

Цитирую: «Никогда мы ее не победим. Война - это не выход, тем более с Россией. Я просто математически могу доказать - формулами, просто по математике… С Россией можно договориться, не теряя ни капли украинских интересов - и такая сделка могла бы стать взаимовыгодной». А «формула» тут очень проста и понятна не только бывшему министру, но даже киевскому первоклашке.

Мечтающие о войне с Москвой украинские «ястребы» должны знать хотя бы элементарное: российская армия почти в 4 раза больше потрепанной и ржавой украинской, к тому же она обладает уникальными вооружениями, которых нет даже у США. Российская армия почти на 65-70% оснащена новейшей боевой техникой, а в украинской этот показатель не достигает даже 5%. Российская армия по суммарной боевой мощи находится на втором месте в мире (после американской), а украинская (Международный рейтинг Global Firepower) занимает 30 (!!!) место. Я уже не говорю о том, что у войск незалежной нет ядерных ракет и атомных подлодок, гиперзвуковых систем и высокоточных комплексов. Мне даже как-то неприлично доказывать здесь столь очевидные вещи.

Но все же хорошо, что в Киеве все больше появляется умных людей, которые понимают, что украинской армии (даже теоретически!) тягаться с Российской бесполезно. Потрепанный и хромой заяц разве что во хмелю может заявлять о победе над могучим медведем с ядерными клыками. Как бы мишка этот (извините), не вытер задницу ушастым и линяющим косоглазиком…

Так что Червоненко абсолютно прав: Киеву стоило бы задуматься о достижении консенсуса с Москвой, - «взаимовыгодно и без унижений».

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