Экс-министр Украины признала невозможность вернуть Донбасс: "Война пришла навсегда"

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала "112 Украина" рассказала о том,что для неё эта война началась с обстрела украинской армией Донецка и Луганска, с многочисленных жертв среди мирного населения, за которые никто не ответил.

"И мне уже кажется, что та война пришла навсегда", - высказала свою мысль бывший министр.

При этом она обратила внимание на то, что речь идёт об очевидном "внутреннем конфликте при международной поддержке". По её словам, "там (на стороне ополченцев. - Ред.) русский интерес и помощь, у нас - ЕС, США - все сидят, инструкторы". И призвала забыть про чужой интерес.

Кроме того, Лукаш признала невозможность вернуть Донбасс Украине, уточнив, что при действующей власти уж точно не получится.

"Эта власть Донбасс не вернёт, - подчеркнула экс-министр. - Донбассу некуда возвращаться, он не вернётся на Украину в её сегодняшнем состоянии никогда".

Расписывая, в какую Незалежную хотят вернуть Донбасс, Лукаш напомнила, что речь идёт о стране, "где полностью ограничены все права и свободы, где их (жителей Донбасса. - Ред.) считают недолюдьми".

Бросила бывший министр и упрёк в адрес президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнув, что "власть не делает ничего для того, чтобы хотя бы прекратились боевые действия", и после обратилась не без горького сарказма к "президенту-миротворцу".

"При вас детей в Донбассе пострадало вдвое больше, чем при вашем предшественнике", - заявила Лукаш, приведя статистику.

Российский сенатор Алексей Пушков у себя в Twitter поддержал мнение Лукаш, подтвердив, что "нынешняя киевская власть Донбасс не вернёт".

"Это возможно только при полной смене власти на Украине. Верно, - резюмировал сенатор. - А все нынешние потуги Киева - это пустые манёвры, тщетное тщение".