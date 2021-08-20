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Экс-министр Украины придумал, как "остановить Путина" с помощью США

20 августа 2021, 06:40  •  174 • Политика
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин рассказал в Facebook о единственном способе, с помощью которого Киев может "остановить Россию и Путина". Без помощи США не обойтись, считает политик.
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, известный своей русофобской риторикой, высказал на своей странице в Facebook непонимание в адрес тех, "кто верит в использование проблем для американского имиджа из последних событий в Афганистане для нас".
"Вот такая же смешная надежда на "дядюшку Джо" (президента США Джо Байдена. - ред.), и вот желание использовать сложную ситуацию для США, - недоумевает бывший министр. - Вот так США не работают".
Зато, по версии Климкина, США могут помочь Киеву "остановить Россию и Путина". Больше того, экс-глава МИД Украины видит в Америке единственный способ это сделать, полагая, что "неудача в борьбе за "новый Афганистан" может привести к борьбе за новую демократию, включая новую Украину".
"И нужен совместный успех с США, - высказал свою точку зрения бывший министр. - Только с ними можно остановить Россию и Путина".
Но сам пост Климкин завершил предупреждением для тех украинских политиков, которые хотят воспользоваться американскими трудностями в Афганистане. По версии политика, это "обязательно вернется к нам бумерангом".

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