Экс-министр Украины предсказал стране экономический крах без России

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире политического ток-шоу «Украинский формат» на телеканале NewsOne предсказал стране экономический крах без России.

«Нельзя кричать на страну, которая не тронула Липецкую фабрику и не трогает 3 миллиона наших людей, которые там работают и живут. Их не бьют, в них не плюют. Они зарабатывают там, потому что своя страна не даёт», — заявил Червоненко.

По мнению экс-министра, Украина должна начать проводить самостоятельную политику, перестать быть «попрошайкой, унижающейся у Запада», и стать «завидной невестой».

Ранее Червоненко назвал действующий украинский парламент «самым позорным по моральным и профессиональным качествам».

В сентябре он заявил, что Украина «пробила дно» и перешла черту международных приличий по скандалам и позорам.