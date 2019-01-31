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Экс-министр Украины предсказал стране экономический крах без России
31 января 2019, 12:39 • 208 • Украина
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире политического ток-шоу «Украинский формат» на телеканале NewsOne предсказал стране экономический крах без России.
© Tobias Schwarz AFP
«Нельзя кричать на страну, которая не тронула Липецкую фабрику и не трогает 3 миллиона наших людей, которые там работают и живут. Их не бьют, в них не плюют. Они зарабатывают там, потому что своя страна не даёт», — заявил Червоненко.
По мнению экс-министра, Украина должна начать проводить самостоятельную политику, перестать быть «попрошайкой, унижающейся у Запада», и стать «завидной невестой».
Ранее Червоненко назвал действующий украинский парламент «самым позорным по моральным и профессиональным качествам».
В сентябре он заявил, что Украина «пробила дно» и перешла черту международных приличий по скандалам и позорам.
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