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Экс-министр Украины назвал причину деградации своей страны

20 мая 2021, 05:20  •  70 • Политика
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов убеждён – его страна быстро деградирует. Он рассказал, когда этот процесс ускорился и по какой причине.
Переломной точкой стал конец 2013 – начало 2014 года, считает Суслов. В эфире телеканала "Наш" он заявил, что после этой даты Украина стала резко деградировать. Причиной этого процесса бывший министр назвал смену зоны геополитического влияния.
"Точкой перелома стал конец 2013 – начало 2014 года, когда Украина вышла из зоны геополитического влияния Российской Федерации и перешла в зону геополитического влияния Запада", - произнёс Суслов.
Он также коснулся темы вступления в НАТО. Политик признался: не понимает, зачем это Украине в принципе.
Ранее Виктор Суслов спрогнозировал сильнейший экономический кризис на Украине. ОН сообщил, что помощь, получаемая от Международного валютного фонда меньше, чем объём облигаций внутреннего валютного займа государства. Этот объём, добавил бывший министр экономики, составляет 36 миллиардов долларов, но официальный Киев по-прежнему продолжает выпускать долговые обязательства.
При этом иностранцы всё ещё покупают облигации, поэтому приток валюты на Украину продолжается. Банки не вкладывают деньги в реальный сектор, зато участвуют в финансовой пирамиде. Вся эта ситуация приведёт сначала к глубокой девальвации гривны, потом к бюджетному, а после и к тяжелейшему социально-политическому кризису.

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