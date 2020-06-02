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Экс-министр: Украина оказалась на пороге третьей мировой войны
02 июня 2020, 19:55 • 130 • Политика
Украинское общество ждут большие перемены
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин считает, что его страна скоро будет вовлечена в третью мировую войну. Наступление глобального конфликта политик предсказал, обсуждая ситуацию на Донбассе.
Климкин считает, что украинцы слишком позитивно смотрят на мир, а ведь, по его словам, гибридная война, в которой будут участвовать многие государства, вот-вот обрушится на головы людей. Экс-министр иностранных дел Незалежной полагает, что третья мировая война начнется со дня на день, потому что предпосылки к этому уже сформировались.
"Мы скорее, если сравнивать с Первой [мировой], в 1913 году", – заявил Климкин, добавив, что мир ждут сумасшедшие перемены. Политик выразил свое мнение в эфире программы "Свобода слова" на ICTV. Впрочем, кто именно начнет войну и что послужит причиной этому, он прогнозировать не стал.
Конфликт в Донбассе начался в 2014-м после госпереворота на Украине. Жители этого региона провозгласили свою независимость от Киева. Украина обвиняет Россию в причастности к конфликту. Москва не раз опровергала подобные заявления, напоминает агентство РИА ФАН.
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