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Экс-министр США дважды грубо обозвал Столтенберга из-за России: "Идиот!"
21 декабря 2021, 09:05 • 222 • Политика
Экс-замминистра финансов США в администрации бывшего президента Рональда Рейгана, доктор экономических наук Пол Робертс дважды грубо обозвал генсека НАТО Йенса Столтенберга из-за России. По словам Робертса, генеральный секретарь НАТО - просто "идиот".
По словам эксперта, Запад убаюкан собственным высокомерием и вседозволенностью, а потому не принимает всерьёз довольно серьёзные предупреждения Кремля, чем подвергает себя большой опасности.
Он напомнил о том, что Россия очертила строгие красные линии, за которые Западу было запрещено заходить. Речь идёт о предупреждении о неприсоединении Украины и Грузии к НАТО. При этом Москва абсолютно прямо дала понять: в случае пересечения этих линий последствия "будут ужасными". Робертс отметил, что "в рациональном мире такое недвусмысленное заявление выдающейся военной державы с гиперзвуковыми ядерными ракетами будет воспринято всерьёз".
"Но западный мир больше не рационален. Это мир, опьянённый высокомерием", - отметил он.
Эксперт добавил, что "идиот" Столтенберг своим ответом о том, что вопрос о неприсоединении Украины не подлежит обсуждению, "плюнул Кремлю в глаза", чем подверг США большой опасности. Он отметил, что США отказываются видеть, что у России закончилось терпение, и это страшно.
Снова комментируя ответ Столтенберга Кремлю, Робертс отметил, что во времена холодной войны не могло быть и речи о том, "чтобы какой-то дурак с серой в ушах вообразил себя мачо и в один прекрасный день рискнул ядерной войной".
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