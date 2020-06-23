Экс-министр признал, что Украина проиграет в войне с Россией

Киев, 23 июня. Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что готов математически обосновать неспособность его страны победить в войне с Россией.

Политик подчеркнул, что Киев мог бы получить выгоду от добрососедских отношений с Москвой.

«Никогда мы Россию не победим. Я просто математически могу доказать, формулами. Уверен, что даже сегодня с Россией можно было бы достойно, без унижений, взаимовыгодно, ни капли украинских интересов не теряя, уступая, может быть, в чем-то, но приобретая в другом, прийти к консенсусу», — сказал он.

Червоненко высмеял стену, сооруженную на украино-российской границе. По его словам, он видел сооружение на охоте и уверен, что деньги на строительство «разворованы».

«Мы ржали всем генеральско-прокурорским составом, что ее даже кабаны перейдут, эту стену. Прорвут. И мы просто ржали, как цинично можно воровать деньги, и такое количество людей об этом знает», — сказал бывший министр.

Напомним, в 2015 году правительство Украины под председательством Арсения Яценюка утвердило проект «Стена», предусматривающий строительство мощных оборонительных сооружений на границе с РФ. В течение четырех лет на работы по возведению «стены» планировалось выделить 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов), но в дальнейшем финансирование было сокращено более чем в два раза.

По подозрению в хищении выделенных средств на Украине были задержаны семь человек, это сотрудники пограничной службы и представители организаций-подрядчиков. Решением суда всем подозреваемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как пишет RT, в мае нынешнего года государственная пограничная служба Украины сообщила, что реализацию проекта «Стена» планируется перенести на четыре года.