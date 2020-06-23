Экс-министр оценил шансы Украины в войне с Россией: "Могу доказать формулами"

Сможет ли Украина победить в войне против России? Шансы Незалежной в эфире телеканала "112 Украина" оценил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

Судя по его словам, в успехе своей страны он не просто сомневается, а уже заранее отдал победу русским.

"Когда ты понимаешь, что война - это не выход, тем более с Россией. Никогда мы её не победим", - озвучил свой прогноз бывший министр, тут же поинтересовавшись у ведущей, не посадят ли его за такие слова, сказанные в прямом эфире.

Как уточнил экс-министр, своё утверждение он может доказать без эмоций - сухими фактами и простой математикой.

"Я просто математически могу доказать - формулами, даже не эмоциями. Просто по математике, - продолжил свою мысль Червоненко, тяжело вздохнув, выдержав паузу и после добавив: - Как хочется правды, вперёд мира даже".

При этом бывший министр высказал уверенность в том, что даже сейчас Киев может прийти к соглашению с Москвой, без унижений и без особых потерь для Украины, но, возможно, в чём-то пойдя на уступки России.

"Я уверен, что даже сегодня с Россией можно было бы достойно, без унижений, взаимовыгодно, ни капли украинских интересов не теряя, уступая, может быть, в чем-то, но приобретая в другом, прийти к консенсусу", - резюмировал Червоненко.