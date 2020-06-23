Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - ...
Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева
"Прикиньте? Пацаны на волосок были": Прокуратуре Украины запретили зад...
Сатановский: "Путина начали со всех сторон валить. И тут выяснилось интерес...
Главная / Политика

Экс-министр оценил шансы Украины в войне с Россией: "Могу доказать формулами"

23 июня 2020, 12:00  •  49 • Политика
Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире украинского телеканала оценил шансы Незалежной на победу в войне с Россией. "Я просто математически могу доказать - формулами", - пояснил он свою возможность подтвердить прогнозируемый исход.
Сможет ли Украина победить в войне против России? Шансы Незалежной в эфире телеканала "112 Украина" оценил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.
Судя по его словам, в успехе своей страны он не просто сомневается, а уже заранее отдал победу русским.
"Когда ты понимаешь, что война - это не выход, тем более с Россией. Никогда мы её не победим", - озвучил свой прогноз бывший министр, тут же поинтересовавшись у ведущей, не посадят ли его за такие слова, сказанные в прямом эфире.
Как уточнил экс-министр, своё утверждение он может доказать без эмоций - сухими фактами и простой математикой.
"Я просто математически могу доказать - формулами, даже не эмоциями. Просто по математике, - продолжил свою мысль Червоненко, тяжело вздохнув, выдержав паузу и после добавив: - Как хочется правды, вперёд мира даже".
При этом бывший министр высказал уверенность в том, что даже сейчас Киев может прийти к соглашению с Москвой, без унижений и без особых потерь для Украины, но, возможно, в чём-то пойдя на уступки России.
"Я уверен, что даже сегодня с Россией можно было бы достойно, без унижений, взаимовыгодно, ни капли украинских интересов не теряя, уступая, может быть, в чем-то, но приобретая в другом, прийти к консенсусу", - резюмировал Червоненко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



49
Источник
Похожие новости
23 июня 2020, 04:00
НАТО скрывает данные о крушении MH17? Адвокат нашёл зацепку в документах по делу об авиакатастрофе
23 июня 2020, 03:00
Пушков оценил нежелание Зеленского ехать на парад Победы в Москву
23 июня 2020, 01:00
"Пересвет" калечит спутники США? Американский эксперт "рассекретил" боевой лазер России
23 июня 2020, 06:00
Россия должна наказать Габунию: Зампредседателя Комитета Госдумы по обороне подсказал способ
23 июня 2020, 08:00
В Китае предсказали крах доллара США
23 июня 2020, 04:00
Политолог Осташко не смолчал после новых оскорблений: "Сегодня Грузии нет - страна Габуний"
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 июня 2020, 04:00
НАТО скрывает данные о крушении MH17? Адвокат нашёл зацепку в документах по делу об а...
23 июня 2020, 03:00
"Удивительное открытие" человечества: Рядом со Стоунхенджем обнаружена &quo...
23 июня 2020, 03:00
Пушков оценил нежелание Зеленского ехать на парад Победы в Москву
23 июня 2020, 01:00
"Пересвет" калечит спутники США? Американский эксперт "рассекретил&quo...
23 июня 2020, 01:25
Почему Россия отказалась от своих "радиолокационных" глаз в Казахстане
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 июня 2020, 11:00
"Горбатых будут распрямлять?": Военкор расшифровал сигнал Путина соседям
19 июня 2020, 07:00
Путин раскрыл, кого считает предателями
22 июня 2020, 02:00
Греф наносит ответный удар: Хитрую схему войны с ЦБ раскрыли
20 июня 2020, 04:00
Таковы традиции: Глава Туркмении лично объяснил Путину свой отказ посетить парад Победы
20 июня 2020, 23:00
"Прикиньте? Пацаны на волосок были": Прокуратуре Украины запретили задерживать русских моряков
20 июня 2020, 22:25
Минск искрит перед президентскими выборами. Объясняем, что происходит в Белоруссии
22 июня 2020, 06:00
Богатым американцам пощекотали нервы Путиным: "Россия справилась"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.