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Экс-министр объяснил отказ Украины "возвращать" Крым с Донбассом

23 октября 2021, 11:25  •  53 • Политика
Britta Pedersen/www.globallookpress.com
Жители регионов не станут оказывать поддержку действующим властям
Экс-глава Министерства транспорта и связи Украины, бывший депутат Рады Евгений Червоненко выразил в эфире телеканала "НАШ" мнение, что политическое руководство страны фактически не желает "возвращать" Крым с Донбассом в состав украинского государства.
По словам политика, подобное решение официальным Киевом было принято еще во время президентства Петра Порошенко. Однако до сих пор наблюдается случаи "издевательств" над собственным населением в виде постоянных расспросов о территориальной принадлежности регионов и необходимости их присоединения к Украине.
Червоненко также заявил, что знает причины нежелания властей "возвращать" указанные территории.
"Потому что там народ откажется за них голосовать", – высказался бывший министр.
Экс-парламентарий добавил в эфире телеканала "НАШ", что при подобном развитии сценария жители ЛДНР и Крыма, вероятнее всего, поддержали бы среди всех украинских партий "Оппозиционную платформу – за жизнь".
Вместе с тем Червоненко указал, что украинская администрация вовсе не стремится к налаживанию хороших отношений с населением Крыма и Донбасса, которые лишь номинально считает своими, и фактически пытается говорить с жителями этих регионов с позиции силы.
На днях глава Сил спецопераций Григорий Галаган объявил, что всем украинским регионам, включая и "оккупированные" территории,  необходимо готовиться к "вторжению" со стороны Российской Федерации. Генерал-майор заявил, что нет никаких гарантий того, что Кремль не станет применять силу в отношении Киева, а потому Незалежная должна быть готова ко всему.

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