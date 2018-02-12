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Экс-министр образования Дагестана построил себе особняк с несколькими бассейнами

12 февраля 2018, 02:09  •  131 • В России

Ажиотаж от антикоррупционной кампании в Дагестане приближается к масштабу киновойны с сицилийской коза ностра. Впечатление: сейчас в Махачкале орудуют целые бригады комиссаров Каттани, а спецсамолеты не успевают вывозить проворовавшихся чиновников в московское «Лефортово».

На самом деле вторая волна арестов пошла на убыль. И следователи сейчас заняты осмотром «трофеев».

К примеру, так (см. фото) выглядит дом бывшего министра образования Дагестана, главы влиятельного чародинского клана Шахабаса Шахова, которого не так давно арестовали и вывезли в Москву. Это блистающее золотом квартирное эльдорадо, видимо, будет приобщено к уголовному делу. А все потому что прилетевший в Махачкалу генеральный прокурор РФ Юрий Чайка сделал долгожданное (даже в масштабах России) заявление. Он поручил выяснить источники получения средств, на которые были возведены шикарные дома чиновников (многие из них построены в запретной водоохранной зоне).

Бывший министр образования 66-летний Шахабас Шахов ближайшие недели проведет не в своем дворце, а в камере. Фото: dagminobr.ru

Именно тотального введения этой меры - обязывать чиновников объяснять источники чудесного появления у них (и родственников) особняков, квартир, заводов и фабрик - давно добиваются российские борцы с коррупцией.

Особняк украшают скульптуры.Фото: Оперативная съемка

Алло, мы ищем лидеров!

Роскошные интерьеры дома.Фото: Оперативная съемка

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Бассейнов в доме оказалось несколько штук.Фото: Оперативная съемка

- Необходимо исключить факты замещения должностей государственной муниципальной службы в условиях подчиненности и подконтрольности лицами, состоящими в близких родственных отношениях, - заявил генпрокурор Чайка, правильно представляющий, каким образом у дагестанских чиновников появляются шальные деньги.

Огромная люстра и просторный холл.Фото: Оперативная съемка

Например, владельцу этой квартиры экс-министру образования Шахову следствие инкриминирует покупку здания бывшего ресторана в селе Халимбекаул под будущий детсад по завышенной цене. То, что стоило, как полагает следствие, 12 миллионов рублей, чиновники приобрели за 31,8 миллиона рублей.

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Изощренный вкус чиновника потребовал украсить особняк эффектным пианино.Фото: Оперативная съемка

В розыске и племянник экс-министра чиновник министерства образования Дагестана Муслим Гамзатов, который, по версии следствия, получил 1,1 млн. рублей от директоров оздоровительных лагерей за право принять детей на отдых.

Но пока самый удивительный эпизод в «школьном деле» - строительство школы в Каспийске, на которое ушло… более миллиарда (!) казенных рублей. Московские следователи успели зафиксировать лишь сотню миллионов из украденного, но, похоже, для прокуроров там бескрайние горизонты.

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Дорогая отделка и обилие скульптур украшают жилище.Фото: Оперативная съемка

Кстати, в Дагестане школы строили в последнее время невиданными за последние 20 лет темпами - более 30 за последние четыре года. И в Махачкале, привыкшей, что любая стройка за федеральные деньги - золотое дно, давно поговаривали - это неспроста.

Вся усадьба отстроена в стиле «дорого-богато». Дом стал похож на антикварную лавку, а не на уютное жилище.Фото: Оперативная съемка

Но глава Дагестана Владимир Васильев очень трогательно надеется на лучшее.

- К нам приехал Рособрнадзор, - заявил он, - и, конечно, мы сейчас делаем всё, чтобы дети не учились коррупции, когда их близкие и родители за счет должности и денег проталкивают их всеми правдами и неправдами, отталкивая талантливых и трудолюбивых.

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Замысловатый бассейн, видимо, установили ради красоты, а не для спорта.Фото: Оперативная съемка

А между тем на место хозяина золотой квартиры Шахова назначен новый министр образования.

Столовая тоже должна архитектурно выделяться.Фото: Оперативная съемка

Им стала Уммупазиль Омарова, которая девять лет занималась небезопасным в мафиозном Дагестане делом, - она была известным правозащитником.

Сын «Бессмертного полка»

Восточная тематика в убранстве комнаты.Фото: Оперативная съемка

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