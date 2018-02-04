Экс-министр обороны Украины пригрозил поднять правительство Польши на кол

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Генерал Александр Кузьмук - в прошлом глава Минобороны Украины - напомнил, что в Польше есть примерно 1,2 миллиона его сограждан-"заробитчан". В случае нужды они готовы стать пятой колонной, которая посадит правительство в Варшаве на кол.

Официальный Киев всеми возможными средствами пытается выдержать примирительный тон в своем диалоге с Варшавой. Тем не менее далеко не всем представителям украинской общественности и даже политикам нравится пренебрежительное отношение, которое они видят к себе со стороны польских властей.

Недавно отставной украинский генерал, бывший министр обороны страны Александр Кузьмук пригрозил Польше своеобразным "восстанием гастарбайтеров", если те не перестанут воротить прошлое и предъявлять Киеву исторические претензии. Офицер отмечает, что "историю нужно знать, но сводить счеты нельзя".

Кузьмук напомнил, что в Польшу на заработки сейчас ездит масса его сограждан. Часть из них даже осталась в стране на постоянное место жительства. Правящей партии Польши, известной своими ультранационалистическими пристрастиями, следует это учитывать.

"Да, это пятый украинский фронт пошел в Польшу. И ничего с ним не будет. Да он схватится за колы, если мы будем вспоминать всех казаков, от Львова до Киева повешенных", - заявил бывший министр обороны.