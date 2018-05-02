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Экс-министр энергетики Украины признал потерю шанса противостоять «Северному потоку — 2»
02 мая 2018, 15:39 • 63 • Украина
Бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что у Киева всё меньше шансов противостоять строительству газопровода «Северный поток — 2».
Reuters
По его словам, Украина не сможет оставаться крупным транзитёром газа, поскольку и «Турецкий поток», и «Северный поток — 2» снизят доходы от газотранспортной системы минимум вдвое.
«Украина теряет свой шанс выстоять в этом противостоянии», — заявил Ставицкий в интервью телеканалу NewsOne.
Он отметил, что доля России на газовом рынке Евросоюза составляет примерно треть.
«Потребление газа Европой около 425 млрд кубометров в год. Россия в прошлом году установила рекорд и поставила около 150 млрд кубометров. Как следствие — около 37-38% поставляет Российская Федерация в Европу», — сказал экс-министр.
Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал выдачу разрешений на строительство газопровода «Северный поток — 2» мощным ударом по Украине.
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