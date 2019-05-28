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Экс-министр экономики заявил о стратегической ошибке Украины с Евросоюзом

28 мая 2019, 10:39  •  34 • Политика
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил о том, что Киев согласился на "заведомо неравноправное, невыгодное и дискриминационное" соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое губит экономику и промышленность Незалежной. Этот документ экс-министр считает стратегической ошибкой Украины.
В прямом эфире телеканала "112 Украина" экс-министр экономики Незалежной Виктор Суслов честно и открыто рассказал, чем обернулось для страны соглашение об ассоциации с Евросоюзом, подписанное в 2014 году.
Судя по словам эксперта, ничего хорошего для Украины оно не принесло, а само соглашение бывший министр считает "заведомо неравноправным, невыгодным и дискриминационным" для страны.
Да, с одной стороны, есть установленные зоны свободной торговли. Но ЕС ввел на украинскую продукцию квоты.
"Там, где беспошлинно, у нас очень ограниченный объём продукции", - отметил экс-министр Незалежной.
Он также указал на один важный нюанс, который, по его словам, необходимо было "осознать чётко".
"Украинская экономика по сравнению с экономикой Евросоюза неконкурентоспособна, - подчеркнул Суслов. - У нас ниже производительность труда, у нас ниже зарплаты, у нас менее квалифицированная рабочая сила".
Кроме того, как отметил эксперт, Киев согласился конкурировать с Евросоюзом фактически на его же условиях - технических регламентах и стандартах ЕС. В итоге на Украину европейские товары поступают сразу, автоматически. При этом качество продукции не контролируется.
"А украинская продукция так поступать не может, - отметил экс-министр. - Она должна быть сертифицирована на соответствие стандартам Евросоюза".
Резюмируя свою мысль, Суслов отметил, что Киев фактически совершил стратегическую ошибку с ЕС.
"В итоге такого стратегически ошибочного решения наша экономика и промышленность гибнет, - подчеркнул бывший министр экономики. - Это правда".

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