Экс-министр экономики заявил о стратегической ошибке Украины с Евросоюзом

В прямом эфире телеканала "112 Украина" экс-министр экономики Незалежной Виктор Суслов честно и открыто рассказал, чем обернулось для страны соглашение об ассоциации с Евросоюзом, подписанное в 2014 году.

Судя по словам эксперта, ничего хорошего для Украины оно не принесло, а само соглашение бывший министр считает "заведомо неравноправным, невыгодным и дискриминационным" для страны.

Да, с одной стороны, есть установленные зоны свободной торговли. Но ЕС ввел на украинскую продукцию квоты.

"Там, где беспошлинно, у нас очень ограниченный объём продукции", - отметил экс-министр Незалежной.

Он также указал на один важный нюанс, который, по его словам, необходимо было "осознать чётко".

"Украинская экономика по сравнению с экономикой Евросоюза неконкурентоспособна, - подчеркнул Суслов. - У нас ниже производительность труда, у нас ниже зарплаты, у нас менее квалифицированная рабочая сила".

Кроме того, как отметил эксперт, Киев согласился конкурировать с Евросоюзом фактически на его же условиях - технических регламентах и стандартах ЕС. В итоге на Украину европейские товары поступают сразу, автоматически. При этом качество продукции не контролируется.

"А украинская продукция так поступать не может, - отметил экс-министр. - Она должна быть сертифицирована на соответствие стандартам Евросоюза".

Резюмируя свою мысль, Суслов отметил, что Киев фактически совершил стратегическую ошибку с ЕС.

"В итоге такого стратегически ошибочного решения наша экономика и промышленность гибнет, - подчеркнул бывший министр экономики. - Это правда".