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Экс-мэр Смоленска Соваренко пожаловался на уволивших его депутатов в суд

11 января 2019, 17:54  •  54 • Политика
Экс-мэр Смоленска Владимир Соваренко обратился в суд с иском, в котором пожаловался на решение городских депутатов, уволивших его после критики со стороны главы региона Алексея Островского.
Бывший мэр Смоленска Владимир Соваренко, уволенный городскими депутатами после резкой критики со стороны главы региона Алексея Островского, пожаловался на их решение в суд.
Голосование в городском собрании прошло в конце декабря, тогда большинство депутатов проголосовало за досрочную отставку Соваренко. На таком решении настаивал глава Смоленской области, который в твиттере назвал работу градоначальника "безобразной и отвратительной", а лично Соваренко обвинил в "наплевательством" отношении к горожанам.
В свою очередь экс-мэр заявил, что Островский не имел права выступать с инициативой по поводу отставки главы областного центра. И с низкой оценкой своей работы он тоже не согласился.
Об иске, в котором Соваренко требует от суда восстановить его в должности, сообщает РИА "Новости".

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