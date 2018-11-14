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Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман «переквалифицировался» в «Дилетанта»
14 ноября 2018, 15:09 • 23 • Политика
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который после пяти лет своей работы на посту градоначальника бросил все и ушел в отставку, нашел-таки себе место в среде либералов, переквалифицировавшись из чиновника в журналисты «Дилетанта».
О том, что бывший мэр теперь станет «пахать» на него, сообщил в своем Instagram главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
«Всё, договорились с Евгением Ройзманом, вливается в семью «Эха» и «Дилетанта»! Принимайте нового сотрудника!» - не сдержал своей радости главред.
О том, чем же сам Ройзман намерен услаждать глаза читателей, бывший чиновник рассказал в интервью изданию «URA.RU».
Он подтвердил, что будет и в журнале публиковаться, и на самом «Эхе Москвы» раз в неделю выходить. Что касается тематики его статей, то тут экс-мэр внезапно вспомнил о своем историческом образовании, а также о тех его работах, что до сих пор не увидели свет.
«Я - историк по образованию, у меня куча неопубликованных исследований», - пояснил Ройзман, уточнив, что в «Дилетанте» намерен публиковать собственные научные статьи об уральском старообрядчестве и Невьянской иконе.
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