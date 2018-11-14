Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Стереотипы и непрофессионализм": Клинцевич ответил на обвинения, что ...
В Госдуме назвали бредом слова экс-депутата Рады о блицкриге
В Пентагоне отказались комментировать утверждения Норвегии, что Россия глушила с...
Эксперт прокомментировал встречу Порошенко с иерархами УПЦ МП
Главная / Политика

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман «переквалифицировался» в «Дилетанта»

14 ноября 2018, 15:09  •  23 • Политика
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который после пяти лет своей работы на посту градоначальника бросил все и ушел в отставку, нашел-таки себе место в среде либералов, переквалифицировавшись из чиновника в журналисты «Дилетанта».
О том, что бывший мэр теперь станет «пахать» на него, сообщил в своем Instagram главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
«Всё, договорились с Евгением Ройзманом, вливается в семью «Эха» и «Дилетанта»! Принимайте нового сотрудника!» - не сдержал своей радости главред.
О том, чем же сам Ройзман намерен услаждать глаза читателей, бывший чиновник рассказал в интервью изданию «URA.RU».
Он подтвердил, что будет и в журнале публиковаться, и на самом «Эхе Москвы» раз в неделю выходить. Что касается тематики его статей, то тут экс-мэр внезапно вспомнил о своем историческом образовании, а также о тех его работах, что до сих пор не увидели свет.
«Я - историк по образованию, у меня куча неопубликованных исследований», - пояснил Ройзман, уточнив, что в «Дилетанте» намерен публиковать собственные научные статьи об уральском старообрядчестве и Невьянской иконе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

23
Источник
Похожие новости
13 ноября 2018, 22:54
«В министерство не возвращался»: МЧС опровергли слухи об экс-министре Пучкове
14 ноября 2018, 02:09
«Дело рук России»: Осло и Хельсинки обвинили Москву в «глушении» учений НАТО
13 ноября 2018, 22:54
"Увеличил дистанцию": Трамп готов избавиться от главы аппарата Белого дома

13 ноября 2018, 16:24
Демократия для украинцев подорожала: названа стоимость выборов президента Украины
14 ноября 2018, 08:39
«Россия может обезопасить Европу»: В Германии призывают покинуть НАТО
14 ноября 2018, 02:09
RT и Sputnik вновь получат доступ в Елисейский дворец - источник
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
14 ноября 2018, 02:09
Военный эксперт рассказал, как сделать «супероружие» России неуязвимым для ядерного у...
14 ноября 2018, 02:09
Израиль сделал свое дело, Израиль может уйти. Из Газы
14 ноября 2018, 05:24
Иск CNN к Трампу будет полезен для российских журналистов - Захарова
14 ноября 2018, 02:09
«Встреча была»: Источник рассказал о встрече Порошенко с тремя иерархами Украинской Ц...
14 ноября 2018, 08:24
Киеву посоветовали провести блицкриг и дойти до Красной площади
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
11 ноября 2018, 18:54
Вы всё врете: Порошенко вывел из себя вопрос о рукопожатии Трампа
12 ноября 2018, 06:28
Хозяин Парижа (Порошенко и мировые лидеры)
12 ноября 2018, 02:54
Запад душит Россию по сценарию Первой мировой войны
11 ноября 2018, 22:09
Киев готов «быстро и решительно» дерусифицировать Крым
10 ноября 2018, 02:09
Донбасс: «Скажите уже - мы возвращаемся на Украину или интегрируемся с Россией?»
08 ноября 2018, 20:54
Путин присутствовал при битве Лукашенко с Пашиняном
10 ноября 2018, 03:54
Украина решила взять в заложники «Северный поток»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.