Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман «переквалифицировался» в «Дилетанта»

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который после пяти лет своей работы на посту градоначальника бросил все и ушел в отставку, нашел-таки себе место в среде либералов, переквалифицировавшись из чиновника в журналисты «Дилетанта».

О том, что бывший мэр теперь станет «пахать» на него, сообщил в своем Instagram главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Всё, договорились с Евгением Ройзманом, вливается в семью «Эха» и «Дилетанта»! Принимайте нового сотрудника!» - не сдержал своей радости главред.

О том, чем же сам Ройзман намерен услаждать глаза читателей, бывший чиновник рассказал в интервью изданию «URA.RU».

Он подтвердил, что будет и в журнале публиковаться, и на самом «Эхе Москвы» раз в неделю выходить. Что касается тематики его статей, то тут экс-мэр внезапно вспомнил о своем историческом образовании, а также о тех его работах, что до сих пор не увидели свет.

«Я - историк по образованию, у меня куча неопубликованных исследований», - пояснил Ройзман, уточнив, что в «Дилетанте» намерен публиковать собственные научные статьи об уральском старообрядчестве и Невьянской иконе.