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Экс-командующий Черноморского флота оценил заявление Киева о санкциях против портов России

22 июля 2018, 21:54  •  114 • Украина
Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в беседе с НСН прокомментировал заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что страна ведёт переговоры с Западом о введении санкций против черноморских портов России.
 
РИА Новости
 

«Основные потоки у нас идут через Новороссийск. Я имею в виду нефть и газовые потоки. В азовских портах пшеницу отгружают для Африки и Ближнего Востока. Отсюда идут нефть и газ в Турцию», — напомнил Комоедов.

По его словам, российский ответ на возможные меры со стороны Запада должен быть многосторонним, в том числе политическим, дипломатическим и экономическим.

Ранее член совета ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил сообщения о возможном введении Москвой ответных санкций против Киева.

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