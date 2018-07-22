Экс-командующий Черноморского флота оценил заявление Киева о санкциях против портов России

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в беседе с НСН прокомментировал заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что страна ведёт переговоры с Западом о введении санкций против черноморских портов России.

«Основные потоки у нас идут через Новороссийск. Я имею в виду нефть и газовые потоки. В азовских портах пшеницу отгружают для Африки и Ближнего Востока. Отсюда идут нефть и газ в Турцию», — напомнил Комоедов.

По его словам, российский ответ на возможные меры со стороны Запада должен быть многосторонним, в том числе политическим, дипломатическим и экономическим.

Ранее член совета ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил сообщения о возможном введении Москвой ответных санкций против Киева.