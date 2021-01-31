Экс-канцлер Германии оспорил аргументы США против "Северного потока - 2: "Это вопрос безопасности"

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер подробно объяснил, почему стране так необходим газопровод "Северный поток - 2". Он подчеркнул, что это вопрос энергетической безопасности государства.

Шрёдер заявил, что Вашингтон не имеет никакого права диктовать Берлину, какой газ и у кого можно покупать, а у кого нельзя. Экс-канцлер добавил, что американское голубое топливо, полученное методом фрекинга, уступает российскому не только в цене и качестве, но и в экологичности добычи.

"Если мы остановим строительство, то с точки зрения энергетической политики мы срубим сук, на котором сидим", - сказал Шрёдер в интервью, данном изданию Rheinische Post.

Он добавил, что проект "Северный поток - 2" - это инвестиция Германии в будущее. Газопровод обеспечит энергобезопасность страны для последующих поколений.

Напомним, США и их страны-сателлиты, а также подконтрольные им организации яростно борются с "Северным потоком - 2", так как Вашингтон сам хочет продавать Европе свой сжиженный газ. Для саботажа проекта американцы не чураются никаких методов, начиная от угроз и шантажа и заканчивая экстерриториальными санкциями.