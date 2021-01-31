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Экс-канцлер Германии оспорил аргументы США против "Северного потока - 2: "Это вопрос безопасности"
31 января 2021, 08:50 • 159 • Политика
Герхард Шрёдер объяснил, для чего Германии нужен "Северный поток - 2". Газопровод - инвестиция в будущее, которая обеспечит энергетическую безопасность последующих поколений, заявил бывший канцлер.
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер подробно объяснил, почему стране так необходим газопровод "Северный поток - 2". Он подчеркнул, что это вопрос энергетической безопасности государства.
Шрёдер заявил, что Вашингтон не имеет никакого права диктовать Берлину, какой газ и у кого можно покупать, а у кого нельзя. Экс-канцлер добавил, что американское голубое топливо, полученное методом фрекинга, уступает российскому не только в цене и качестве, но и в экологичности добычи.
Он добавил, что проект "Северный поток - 2" - это инвестиция Германии в будущее. Газопровод обеспечит энергобезопасность страны для последующих поколений.
Напомним, США и их страны-сателлиты, а также подконтрольные им организации яростно борются с "Северным потоком - 2", так как Вашингтон сам хочет продавать Европе свой сжиженный газ. Для саботажа проекта американцы не чураются никаких методов, начиная от угроз и шантажа и заканчивая экстерриториальными санкциями.
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