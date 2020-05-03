Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер: Ни один российский президент никогда не вернёт Крым Украине

Газета Tagesspiegel опубликовала интервью с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером. Примечательно, что 76-летний политик, возглавлявший страну в 1998-2005 годах, является последним ныне живущим лидером Германии (кроме, понятно, его преемницы Ангелы Меркель). Правление Шрёдера ознаменовалось попытками выстроить стратегический общеевропейский союз с Россией: например, в 2003 году Париж, Берлин и Москва жёстко оппонировали вторжению США в Ирак.

— Прямо сейчас, когда экономика пострадала из-за пандемии коронавируса, нам нужно больше кооперации. То есть бессмысленные санкции должны быть прекращены, — рассказал журналистам Шрёдер. — Те, кто считают, будто санкции могут к чему-либо принудить Россию, заблуждаются. Ни один российский президент никогда не вернёт Крым Украине.

Также Шрёдер поддержал жёсткие меры действующего канцлера по введению тотального карантина для борьбы с коронавирусом. И выразил мнение, что после выхода из блокады нужно помогать не только реальной экономике, но и культуре, поскольку многие артисты и представители творческих профессий из-за «корона-кризиса» остались безработными.