Экс-кандидат в президенты сбежал из Белоруссии

Валерий Цепкало. Кадр youtube.com

Он уехал глубокой ночью вместе с детьми

Снятый с предвыборной гонки кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало уехал из страны. Об этом сообщили источники, близкие к семье мужчины, изданию "Спутник Беларусь".

Экс-глава Парка высоких технологий решил сбежать ночью вместе с детьми. Сообщается, что он уехал в Москву. Как позже рассказал сам оппозиционер телеканалу "Дождь", он опасался ареста.

Во время предвыборной гонки на пост президента Белоруссии выбыли два кандидата, которых считали одними из главных конкурентов Лукашенко. Заявку Цепкало отклонили, поскольку обнаружили нарушения в декларации его жены.

Кандидатуру Виктора Бабарико сняли со скандалом. Его вместе с сыном задержали правоохранители, поскольку усмотрели угрозу нацбезопасности. Его предвыборный штаб решил оспорить снятие кандидатуры, подав заявление в суд.