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Экс-кандидат в президенты России вставила два слова о пародии Галкина. Народ потребовал замолчать
30 мая 2020, 21:55 • 214 • Политика
Юморист Максим Галкин создал пародию в виде диалога президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, обсуждающих график прогулок по столице. Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак тоже вставила два слова об этой пародии под постом юмориста, но народ тут же потребовал от неё замолчать.
Ранее юморист Максим Галкин создал свою пародию на то, как мэр Москвы Сергей Собянин обсуждает с президентом России Владимиром Путиным прогулочный режим для жителей столицы. Видео было выложено в Instagram артиста.
Напомним, с 1 июня москвичам разрешили выходить на улицу, но при соблюдении особого экспериментального графика - определённые дома будут выходить по определённым дням. Кроме того, при выходе из дома ношение маски будет обязательным.
Пародия вызвала широкий общественный резонанс и массу комментариев. Свои два слова вставила под постом Галкина и экс-кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак.
"Это гениально," - подписалась под постом Собчак и добавила смайлик огня.
Фото: скриншот instagram/maxgalkinru
"Побойся Бога, тебя же тут проедят", - предупредил Ксению paren404.
И не ошибся. Буквально следом на Собчак обрушился поток колких замечаний. Народ весьма негативно воспринял ответ Ксении, и некоторые из комментаторов тут же потребовали от телеведущей замолчать.
"И нашим, и вашим, да Ксения Анатольевна?" - написал krav_vladislav.
"Ксюха - харош переобуваться! Тошно уже", - заметил ivan_vlasjuk.
"Ой, Ксюшка, молчала бы там", - добавил goshamann.
"Ой ну молчала бы лучше", - почти слово в слово повторил alex_freeart.
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