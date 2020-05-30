Экс-кандидат в президенты России вставила два слова о пародии Галкина. Народ потребовал замолчать

Ранее юморист Максим Галкин создал свою пародию на то, как мэр Москвы Сергей Собянин обсуждает с президентом России Владимиром Путиным прогулочный режим для жителей столицы. Видео было выложено в Instagram артиста.

Напомним, с 1 июня москвичам разрешили выходить на улицу, но при соблюдении особого экспериментального графика - определённые дома будут выходить по определённым дням. Кроме того, при выходе из дома ношение маски будет обязательным.

Пародия вызвала широкий общественный резонанс и массу комментариев. Свои два слова вставила под постом Галкина и экс-кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак.

"Это гениально," - подписалась под постом Собчак и добавила смайлик огня.

Фото: скриншот instagram/maxgalkinru

"Побойся Бога, тебя же тут проедят", - предупредил Ксению paren404.

И не ошибся. Буквально следом на Собчак обрушился поток колких замечаний. Народ весьма негативно воспринял ответ Ксении, и некоторые из комментаторов тут же потребовали от телеведущей замолчать.

"И нашим, и вашим, да Ксения Анатольевна?" - написал krav_vladislav.

"Ксюха - харош переобуваться! Тошно уже", - заметил ivan_vlasjuk.

"Ой, Ксюшка, молчала бы там", - добавил goshamann.

"Ой ну молчала бы лучше", - почти слово в слово повторил alex_freeart.