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Экс-инспектор ООН по вооружению оценил НАТО: "Это просто позорище"
02 марта 2022, 23:15 • 138 • Политика
Бывший инспектор ООН по вооружению, сотрудник военной разведки Скотт Риттер оценил состояние НАТО. "Это просто позорище", - заключил он.
Риттер считает, что НАТО - только на словах грозная сила, на деле же это абсолютно бессильная организация, которая привыкла заниматься запугиванием. Он сравнил альянс с толстым хулиганом, который наивно полагает, что он "самый крутой парень на районе".
- рассказал эксперт "Комсомольской правде".
Риттер уверен, что сегодня любая страна при желании сможет "надрать НАТО задницу".
Отметим, что именно приближение НАТО к границам России и отказ двигаться обратно стали поводом для объявления военной операции на Украине. Москва неоднократно указывала на то, что альянс создаёт угрозу безопасности, но все её аргументы были проигнорированы.
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