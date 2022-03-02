Экс-инспектор ООН по вооружению оценил НАТО: "Это просто позорище"

Бывший инспектор ООН по вооружению, сотрудник военной разведки Скотт Риттер оценил состояние НАТО. "Это просто позорище", - заключил он.

Риттер считает, что НАТО - только на словах грозная сила, на деле же это абсолютно бессильная организация, которая привыкла заниматься запугиванием. Он сравнил альянс с толстым хулиганом, который наивно полагает, что он "самый крутой парень на районе".

Сегодня НАТО просто бессилен. Это позорище. И я этому рад, потому что не хочу войны между Россией и НАТО. НАТО разгуливал по планете, как самая крутая банда на районе, а теперь выясняется, что мы - просто позорище,

- рассказал эксперт "Комсомольской правде".

Риттер уверен, что сегодня любая страна при желании сможет "надрать НАТО задницу".

Отметим, что именно приближение НАТО к границам России и отказ двигаться обратно стали поводом для объявления военной операции на Украине. Москва неоднократно указывала на то, что альянс создаёт угрозу безопасности, но все её аргументы были проигнорированы.