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Экс-губернатор Печеный намерен остаться работать в Магаданской области

29 мая 2018, 06:09  •  56 • Политика

ТАСС, 29 мая. Экс-губернатор Магаданской области Владимир Печеный намерен остаться жить и работать в регионе. Об этом во вторник он сообщил журналистам.

"Я никуда не исчезаю, остаюсь в Магаданской области, готов работать там, где буду полезен. Моя жизнь связана с Магаданской областью. Что касается сил и здоровья, то их хватает, буду работать", - сказал Печеный, уточнив, что пока решения о точном месте работы нет. "Пока понимания нет, я еще в прежней работе", - добавил он.

Комментируя причины досрочной отставки, Печеный отметил, что она связана с позицией президента по обновлению кадров. "Мое решение было подано президенту накануне отставки. Причина - дать возможность формирования команды на последующий стратегический период", - сказал экс-губернатор.

Печеный сообщил, что будущее региона он связывает с дальнейшим развитием экономики. "Понимаю, что пока многое не сделано для нормальной жизни людей. Динамика экономики в регионе на протяжении последних лет положительная, но это пока не нашло отражения в жизни людей. Эту задачу ставит президент перед региональными командами. Я уверен, что потенциал региона достаточен, чтобы сосредоточиться на решении этой задачи и более четко взаимодействовать с федеральным центром", - сказал он.

Временно исполняющий обязанности главы Магаданской области Сергей Носов может приехать в регион уже 30 мая, сообщил журналистам экс-губернатор Владимир Печеный.

"У нас был контакт. Говорили о том, как можно приехать. Территория не может оставаться без руководителя, поэтому это [приезд] может случиться завтра", - сказал Печеный.

Комментируя высказывания журналистов, что Носов пока не знает регион, Печеный сообщил, что изучение особенностей Колымы - дело времени. "Это дело времени и желания вникнуть, понять, настроится на ту жизнь, которая окружает. Должность губернатора раскрывается по содержанию, он отвечает за все. Принимая такую ответственность и доверие президента, любой человек будет точно и честно выполнять свою работу", - сказал экс-губернатор.

Он поблагодарил жителей Колымы за поддержку, за плодотворную работу. "Мне не стыдно за то, что я делал на территории. Искренне хотел сделать лучше и делал", - отметил экс-губернатор.

Ранее президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Магаданской области 69-летнего Владимира Печеного, который возглавлял регион с 2013 года. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

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