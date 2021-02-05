Экс-главу ПФР освободили от должности замминистра финансов России

Бывший глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов спустя год освобожден от должности заместителя министра финансов в связи с ее сокращением. Об этом говорится в распоряжении правительства, которое опубликовано на портале правовой информации в пятницу, 5 февраля.

«Освободить Дроздова Антона Викторовича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с сокращением этой должности», — отмечается в сообщении.

Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин 3 февраля.

Дроздов возглавлял ПФР с середины 2008 года, а в январе 2020-го перешел в Минфин на пост замминистра.

Мишустин в ноябре прошлого года объявил о начале реформы системы госуправления с 1 января 2021-го. Оптимизацию планируется завершить в течение трех месяцев.

Согласно опубликованному в конце декабря постановлению кабмина, у главы Минфина вместо двух первых заместителей должен остаться только один, а общее число замов должно сократиться с 12 до 10.

В рамках реформы в центральных аппаратах федеральных ведомств штат сократят на 5%, в территориальных органах — на 10%.