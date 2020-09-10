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Экс-главу Офиса президента Украины "поймали за язык": Интервью с Гордоном снова вышло боком

10 сентября 2020, 19:35  •  91 • Политика
ГБР вызвало на допрос экс-главу Офиса президента Украины Андрея Богдана после его "откровений" в интервью скандальному украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
После "громких откровений" экс-главу Офиса президента Украины Андрея Богдана позвали на допрос в Госбюро расследований. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Поводом для вызова на "беседу" стало интервью Андрея Богдана скандальному украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В ходе общения экс-глава Офиса президента разоткровенничался и проговорился о неких кулуарных и непубличных договорённостях Киева и Москвы касательно статуса Крыма, авиасообщения между двумя странами, обмена пленными и ряда других, не менее важных вопросов.
"Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля", говорится в сообщении пресс-службы ГБР.
Напомним, что украинский журналист Дмитрий Гордон не скрывает того, что сотрудничает с украинскими спецслужбами и участвует в их спецоперациях. Он открыто хвалился этим после интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который угодил в провокацию с задержанием российских граждан, а также после видеоинтервью с экс-прокурором Крыма Наталией Поклонской и бывшим командиром ополченцев Донбасса Игорем Стрелковым. Записи разговоров с обоими Дмитрий Гордон пообещал отдать Гаагскому трибуналу.

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