Экс-главу Мосгорсуда Егорову назначили советником мэра Москвы

Бывшего председателя Мосгорсуда Ольгу Егорову назначили на пост советника мэра Москвы по взаимодействию с судами. Об этом заявили «РИА Новости» в пресс-службе мэра столицы во вторник, 8 декабря.

«Назначение подтверждаем», — сообщили в пресс-службе.

Ранее во вторник «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщал о назначении экс-главы Мосгорсуда на новую должность. «Ольга Александровна Егорова назначена советником мэра Москвы. Сфера ее деятельности — взаимодействие с судами», — сказал собеседник агентства.

Егорова возглавляла Мосгорсуд с 2000 года. 11 сентября 2020 года она решила сложить полномочия. Причины такого решения она не комментировала. 22 сентября Высшая квалификационная комиссия (ВКК) приняла ее отставку.

В начале октября президент России Владимир Путин назначил главой Мосгорсуда Михаила Птицына. Указ вступил в силу 24 октября. Новый председатель суда будет занимать эту должность шесть лет.