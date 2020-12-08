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Экс-главу Мосгорсуда Егорову назначили советником мэра Москвы

08 декабря 2020, 17:50  •  46 • Политика
Бывшего председателя Мосгорсуда Ольгу Егорову назначили на пост советника мэра Москвы по взаимодействию с судами. Об этом заявили «РИА Новости» в пресс-службе мэра столицы во вторник, 8 декабря.
«Назначение подтверждаем», — сообщили в пресс-службе.
Ранее во вторник «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщал о назначении экс-главы Мосгорсуда на новую должность. «Ольга Александровна Егорова назначена советником мэра Москвы. Сфера ее деятельности — взаимодействие с судами», — сказал собеседник агентства.
Егорова возглавляла Мосгорсуд с 2000 года. 11 сентября 2020 года она решила сложить полномочия. Причины такого решения она не комментировала. 22 сентября Высшая квалификационная комиссия (ВКК) приняла ее отставку.
В начале октября президент России Владимир Путин назначил главой Мосгорсуда Михаила Птицына. Указ вступил в силу 24 октября. Новый председатель суда будет занимать эту должность шесть лет.

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