Экс-главу МИД Украины выпустили под залог, несмотря на почти доказанное обвинение в убийстве

Подозреваемый в убийстве экс-глава МИД Леонид Кожара снова вышел под залог. "Это всё происходит при том, что уже доказан экспертизами факт убийства, и их более чем достаточно", - негодует дочь убитого главы телеканала "Интер".

На Украине выпустили под залог подозреваемого в убийстве бывшего директора телеканала "Интер" Сергея Старицкого экс-главу МИД Украины Леонида Кожару. Об этом сообщила дочь погибшего бизнесмена Екатерина Старицкая на своей странице в Facebook.

Бывшего министра арестовывали уже несколько раз. И он всякий раз выходил на свободу, внося залог. При этом разбирательства по делу тянутся уже второй год.

Это всё происходит при том, что уже доказан экспертизами факт убийства, и их более чем достаточно. Больше мне нечего добавить в сторону нашего правосудия,

- негодует Екатерина Старицкая в соцсети.

Напомним, что Леонид Кожара занимал пост главы МИД Украины в период с 2012 по 2014 год. По версии следствия, экс-министр в феврале 2020 года вместе с женой и Сергеем Старицким распивали спиртные напитки. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку.

В результате Кожара взял пистолет, нанёс удар Старицкому в затылок и выстрелил в голову. От полученного ранения Старицкий скончался.