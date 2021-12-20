|
Экс-главу МИД Украины выпустили под залог, несмотря на почти доказанное обвинение в убийстве
20 декабря 2021, 23:45 • 31 • Политика
Подозреваемый в убийстве экс-глава МИД Леонид Кожара снова вышел под залог. "Это всё происходит при том, что уже доказан экспертизами факт убийства, и их более чем достаточно", - негодует дочь убитого главы телеканала "Интер".
На Украине выпустили под залог подозреваемого в убийстве бывшего директора телеканала "Интер" Сергея Старицкого экс-главу МИД Украины Леонида Кожару. Об этом сообщила дочь погибшего бизнесмена Екатерина Старицкая на своей странице в Facebook.
Бывшего министра арестовывали уже несколько раз. И он всякий раз выходил на свободу, внося залог. При этом разбирательства по делу тянутся уже второй год.
- негодует Екатерина Старицкая в соцсети.
Напомним, что Леонид Кожара занимал пост главы МИД Украины в период с 2012 по 2014 год. По версии следствия, экс-министр в феврале 2020 года вместе с женой и Сергеем Старицким распивали спиртные напитки. В ходе застолья между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку.
В результате Кожара взял пистолет, нанёс удар Старицкому в затылок и выстрелил в голову. От полученного ранения Старицкий скончался.
Подпишитесь на нас
31
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 декабря 2021, 13:45
|
19 декабря 2021, 20:55
|
15 декабря 2021, 12:30
|
14 декабря 2021, 04:25
|
19 декабря 2021, 09:50
|
16 декабря 2021, 08:55
|
16 декабря 2021, 05:25