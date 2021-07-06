Экс-главу Белгазпромбанка приговорили к 14 годам колонии

Свою вину банкир так и не признал.

Белорусский суд вынес вердикт бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико. Тот приговорён к 14 годам лишения свободы. Верховный суд огласил приговор сегодня, передают белорусские СМИ.

Свою вину Бабарико не признал в суде.

"Я не могу признаться в преступлении, которого я не совершал. Мне не стыдно перед близкими, потому что не было допущено противозаконных действий и даже намека на совершение противозаконных действий. Мне не стыдно перед работниками банка, потому что был создан лучший банк в стране", - сказал обвиняемый.

В 2020 году он покинул свою должность для выдвижения в качестве кандидата на пост президент Белоруссии. Но сделать этого он не смог, так как против него возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

Бабарико обвиняют в организации и управлении преступной группой, которая этим занималась. Она состояла из заместителей Бабарико.

Ещё один фигурант уголовного дела, совладелец и руководитель ООО "Активлизинг" (компания-клиент Белгазпромбанка), обвиняется в даче взятки должностным лицам банка на сумму не менее $2,476 млн по ч. 2 ст. 431 УК.

С 2004 по 2020 год топ-менеджерам банка Бабарико удавалось получать незаконным способом денежные средства в виде взяток.