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Экс-главу Апелляционного суда Крыма арестовали на Украине за госизмену
05 ноября 2018, 18:09 • 46 • В России
В Киеве арестовали бывшего главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука. Решение было принято 5 ноября Голосеевским районным судом Киева.
- Голосеевский районный суд рассмотрел ходатайство прокуратуры АРК (ведомство, работающее на Украине - Авт.) об избрании меры пресечения бывшему председателю Апелляционного суда Крыма. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - сообщил представитель генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Фейсбуке.
Валерия Чернобука, как мы писали, задержали 3 ноября в Киеве. Он находился в розыске по подозрению в госизмене.
В незалежной считают, что вина Валерия Чернобука в том, что он возглавлял Апелляционный суд в Крыму до марта 2014 года. В июле того же года он стал судьей Апелляционного суда Днепропетровской области. Но его заподозрили в том, что помогал крымским судам перейти на законы РФ и уволили.
Напомним, ранее на Украине арестовали экс-заместителя министра спорта Крыма Фаруха Камалова, которого также подозревают в государственной измене.
Против своей воли находится на Украине и крымская активистка Елена Одновол - молодая женщина поехала в гости к родственникам, но ее просто не выпустили за границу незалежной. 29-летнюю крымчанку обвиняют в государственной измене.
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