Экс-главред NEXTA запустил новый проект: "Здесь не будет места откровенной пропаганде"

Бывший главред NEXTA Роман Протасевич запустил новый проект SPRAVA. "Здесь не будет места откровенной пропаганде", - заявил он.

Бывший главный редактор белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич объявил о создании нового проекта. Речь идёт о новом Telegram-канале SPRAVA, где будет размещаться информация о самом главном в Белоруссии.

Протасевич пообещал, что этот проект не будет раздувать вражду и распространять непроверенную информацию. Также в нём не будет места для откровенной пропаганды. Зато там будет взвешенный подход к подаче новостей и мнение человека, который побывал со всех сторон информационных баррикад, уверяет экс-главред NEXTA.

Только на SPRAVA вы сможете найти самые точные инсайды, эксклюзивные подробности важнейших событий,

- написал Протасевич в своём новом Telegram-канале.

Одной из первых новостей на канале стала информация о том, что сформирован список из 100 оппозиционеров, которым грозит уголовная ответственность, но которые могут получить помилование, если раскаются. Среди них есть имя администратора канала "Беларусь головного мозга" Игоря Лосика.

Напомним, что Протасевич был задержан в Минске, когда самолёт, на котором он летел, совершил вынужденную посадку в столице Белоруссии. После ареста блогер-оппозиционер дал признательные показания об организации протестов в Минске, а также выдал всех причастных к этому делу. Кроме того, Протасевич дал несколько интервью, в которых раскаялся в своей работе на оппозиционные силы.