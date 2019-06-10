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Экс-главком ВМФ РФ объяснил, почему русские моряки невозмутимо загорали на борту "Адмирала Виноградова"
10 июня 2019, 10:39 • 261 • Политика
Адмирал запаса Валентин Селиванов прокомментировал реакцию российских моряков корабля "Адмирал Виноградов" во время опасного сближения с американским ракетным крейсером. Напомним, наши ребята невозмутимо загорали.
Экипаж российского корабля "Адмирал Виноградов" вынжден был маневрировать из-за действий крейсера Chancellorsville ВМС США. Последний буквально "подрезал" наш корабль в Восточно-Китaйском море, пройдя в нескольких метрах от борта. Затем американские представители обвинили в произошедшем российских. Однако после того как в открытом доступе появилась запись инцидента, ситуация не сыграла на руку Вашингтону.
Мы уже писали о реакции военных экспертов, журналистов, наблюдателей и в России, и в США. Кстати, американцы высмеяли своих же моряков. НСН же удалось поговорить с адмиралом Валентином Селивановым, бывшим начальником ВМФ России. Адмирал, кстати, объяснил, почему на нашем корабле в момент инцидента загорали мужчины. Он полагает, что это вполне могли быть члены экипажа.
Адмирал напомнил, наш корабль совершал мирный переход через Восточно-Китайское море. Время было послеобеденным, по всей видимости, матросы и личный состав отдыхали. Погода жаркая, экипаж получил законный отдых на переходе. По всей видимости, решили позагорать.
"...Человек не у пушки, корабль, слава богу, не в бою. Уверен, если один загорал, то и десятки загорали. Один член экипажа на палубе загорать не может. Конечно, на солнце надо загорать раздетым, не потеть в одежде", - сказал Валентин Селиванов.
Работа на корабле, по словам Селиванова устроена таким образом, что определенная часть команды несет вахту, другая - готовится к ней.
"А остальные - отдыхать. Не война же!" - резюмировал собеседник журналистов.
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