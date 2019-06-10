Экс-главком ВМФ РФ объяснил, почему русские моряки невозмутимо загорали на борту "Адмирала Виноградова"

Экипаж российского корабля "Адмирал Виноградов" вынжден был маневрировать из-за действий крейсера Chancellorsville ВМС США. Последний буквально "подрезал" наш корабль в Восточно-Китaйском море, пройдя в нескольких метрах от борта. Затем американские представители обвинили в произошедшем российских. Однако после того как в открытом доступе появилась запись инцидента, ситуация не сыграла на руку Вашингтону.

Мы уже писали о реакции военных экспертов, журналистов, наблюдателей и в России, и в США. Кстати, американцы высмеяли своих же моряков. НСН же удалось поговорить с адмиралом Валентином Селивановым, бывшим начальником ВМФ России. Адмирал, кстати, объяснил, почему на нашем корабле в момент инцидента загорали мужчины. Он полагает, что это вполне могли быть члены экипажа.

Адмирал напомнил, наш корабль совершал мирный переход через Восточно-Китайское море. Время было послеобеденным, по всей видимости, матросы и личный состав отдыхали. Погода жаркая, экипаж получил законный отдых на переходе. По всей видимости, решили позагорать.

"...Человек не у пушки, корабль, слава богу, не в бою. Уверен, если один загорал, то и десятки загорали. Один член экипажа на палубе загорать не может. Конечно, на солнце надо загорать раздетым, не потеть в одежде", - сказал Валентин Селиванов.

Работа на корабле, по словам Селиванова устроена таким образом, что определенная часть команды несет вахту, другая - готовится к ней.

"А остальные - отдыхать. Не война же!" - резюмировал собеседник журналистов.