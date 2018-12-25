Экс-глава украинской СВР объяснил, как Киев собственными руками уничтожит "украинский Крым"

Инициированная Киевом отмена положений договора о дружбе с РФ приведет к тому, что у Киева не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский". Об этом заявил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Экс-глава СВР Украины Николай Маломуж предрек утрату Киевом документов об "украинском Крыме". По его словам, к этому приведет отмена положений договора о дружбе с Россией.

Он пояснил, что в данном положении был четко закреплен статус границ обоих государств. В частности, данный вопрос еще на стадии подготовки соглашения ставили президент Украины, МИД страны и другие органы.

"Именно тогда и мы, и Россия признали, что Крым является частью Украины", - заявил Маломуж во время чата на сайте украинского агентства "Главред".

Экс-глава украинской СВР подчеркнул, что после этого решения Киев фактически сам уничтожит все свидетельства, что Крым был украинской территорией.

"Если мы разрываем эту сделку, РФ очень активно и эффективно будет манипулировать тем, что договор не действует, поэтому определение границ, которое было закреплено этим соглашением, отныне не имеет юридического статуса", - обратил внимание Маломуж.

Напомним, что Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума. Как свидетельствовало народное голосование, большинство крымчан выступило за воссоединение с РФ.

Стоит отметить, что действующий президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией". Как ожидается, действие документа, который является основополагающим в российско-украинских отношениях и предполагает стратегическое партнерство двух стран, прекратится с апреля 2019 года.

Этот документ вступил в действие 1 апреля 1999 года на 10-летний срок с автоматическим продлением при отсутствии возражений сторон.

В Кремле сомневаются, что инициатива Порошенко принесет пользу украинцам, и назвали решение киевских властей опрометчивым.