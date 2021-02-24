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Экс-глава ЦРУ поразил мир откровением. Кеннеди убили русские
24 февраля 2021, 21:35 • 55 • Политика
Экс-глава ЦРУ поразил мир неожиданным откровением: Кеннеди убили русские. "Да здравствует СССР!" - шутят в Москве.
Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси в своей книге "Операция "Дракон" рассказал об истинном виновнике смерти экс-президента США Джона Кеннеди. По его словам, за убийством американского политика стоял лидер СССР Никита Хрущёв. Стрелка Ли Харви Освальда якобы завербовал КГБ во время его службы в Японии, а после дал приказ совершить покушение.
Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак назвал эту версию "потрясающе абсурдной". Он обратил внимание, что у Хрущёва не было никаких причин убивать Кеннеди. Советский лидер вёл с ним диалог, причём весьма успешно. Именно во время правления этих двух политиков в отношениях США и СССР произошло потепление. Кроме того, они смогли найти общий язык во время "Карибского кризиса", пишет Nation News.
Впрочем, считает Синельников-Оришак, если американцы настаивают на этой версии событий, то спорить с ними не стоит. Ведь убийство Кеннеди по приказу Хрущёва показывает всю мощь Советского Союза и немощность США.
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