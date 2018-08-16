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Экс-глава ЦРУ назвал несомненным фактом сговор Трампа с Москвой
16 августа 2018, 20:09 • 61 • Политика
Ранее Белый дом сообщил, что президент лишил Джона Бреннана доступа к секретной информации.
Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил Дональда Трампа в сговоре с Москвой, который якобы имел место в период предвыборной кампании 2016 года. Такое заявление он сделал на страницах газеты New York Times в четверг.
«Заявления Трампа о том, что он не вступил в сговор, можно назвать одним словом – "чушь"», - заявил Бреннан. По его словам, вопрос состоит в другом: был ли сговор уголовно наказуемым деянием, имели ли место попытки воспрепятствовать правосудию для сокрытия сговора и сколько участников команды Трампа обманывали правительство и занимались отмыванием денег.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о том, что президент Трамп лишил Бреннана доступа к конфиденциальной информации.
Напомним, Бреннан был главой ЦРУ с 2013 по 2017 год. До этого он работал советником экс-президента США Барака Обамы по вопросам борьбы с терроризмом.
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